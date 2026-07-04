به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه، در ویژهبرنامه تلویزیونی «زمانه» که از شبکه دو سیما به صورت زنده پخش میشد با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، این حضور را فراتر از یک آیین سوگواری دانست و آن را صحنهای تاریخی، هویتساز و آیندهساز برای ملت ایران توصیف کرد.
پناهیان در سخنان خود تأکید کرد که تشییع رهبر شهید انقلاب تنها بدرقه یک شخصیت سیاسی و دینی نیست، بلکه جلوهای از وفاداری مردم به مسیر ولایت، مقاومت و آرمانهای انقلاب اسلامی است. او حضور پرشور مردم از تهران و شهرهای مختلف کشور را نشانهای از پیوند عمیق ملت با رهبر خود دانست و گفت این اجتماع عظیم، پیام روشنی از عزت، همبستگی و ایستادگی ملت ایران به جهان مخابره میکند.
وی با اشاره به فضای معنوی و حماسی مراسم، این بدرقه را «رزمایشی بزرگ» برای نشان دادن آمادگی اجتماعی و ایمانی مردم توصیف کرد و افزود که چنین حضوری، تنها بازخوانی گذشته نیست، بلکه در ساخت آینده کشور و تقویت روحیه مقاومت نقش تعیینکننده دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب در طول سالهای رهبری خود به تربیت جامعه و ساخت هویت جمعی پرداخت، گفت مهمترین میراث او، جامعهای مؤمن، مقاوم، عزتمند و آماده میدان است؛ جامعهای که در روز تشییع، با اشک، بغض، شعار و حضور خود، وفاداریاش را به این مسیر نشان داد.
پناهیان در بخش دیگری از سخنانش، مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب را در امتداد فرهنگ عاشورا و سنت عزاداری شیعی تحلیل کرد و اظهار داشت که ملت ایران در این آیین، هم داغدار امام جامعه خود است و هم با حضور خود اعلام میکند که مسیر او را ادامه خواهد داد. به گفته او، این سوگواری با حماسه و احساس مسئولیت همراه است و همین موضوع، آن را به یک رخداد تاریخی تبدیل میکند.
وی همچنین با اشاره به شعارهای مردم درباره خونخواهی و انتقام، این فریادها را نشانهای از غیرت دینی و ملی دانست و تأکید کرد که دشمنان باید پیام این حضور میلیونی را دریافت کنند. پناهیان گفت فریاد ملت در مراسم تشییع، پشتوانهای برای اقتدار کشور و ادامه مسیر مقاومت خواهد بود.
در پایان، پناهیان این مراسم را فرصتی برای تجدید عهد مردم با آرمانهای انقلاب، شهدا و رهبر شهید انقلاب دانست و تأکید کرد که این حضور مردمی میتواند سرآغاز مرحلهای تازه در تاریخ انقلاب اسلامی باشد؛ مرحلهای که در آن، ملت ایران با عزت، ایمان و انسجام بیشتر، راه رهبر شهید خود را ادامه خواهد داد.
حجتالاسلام پناهیان گفت: تشییع رهبر شهید انقلاب تنها بدرقه یک شخصیت سیاسی و دینی نیست بلکه جلوهای از وفاداری مردم به مسیر ولایت، مقاومت و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه، در ویژهبرنامه تلویزیونی «زمانه» که از شبکه دو سیما به صورت زنده پخش میشد با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، این حضور را فراتر از یک آیین سوگواری دانست و آن را صحنهای تاریخی، هویتساز و آیندهساز برای ملت ایران توصیف کرد.
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