برنامه وداع عمومی با پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد برگزار نخواهد شد

مهدی شاد در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مشهد خبر داد و از برپایی بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ موکب، آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، درمانی و امدادی و سازماندهی چهار مسیر اصلی منتهی به حرم مطهر رضوی برای میزبانی از عزاداران خبرداد.

دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد بیان کرد: بر اساس اعلام دبیر ستاد ملی برگزاری بدرقه امام شهید، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به‌صورت قطعی روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در خیابان‌های اصلی منتهی به حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

وی افزود: خیابان‌های امام رضا(ع)، آیت‌الله شیرازی و دیگر محورهای اصلی منتهی به حرم مطهر برای حضور عزاداران و زائران پیش‌بینی شده و جزئیات نهایی مسیرها متناسب با شرایط، به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شاد با بیان اینکه پس از تشییع، نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم مطهر اقامه و سپس مراسم تدفین انجام می‌شود، تصریح کرد: برنامه وداع عمومی با پیکر مطهر در مشهد برگزار نخواهد شد.

دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد درباره وضعیت حرم مطهر رضوی نیز گفت: طبق اطلاعیه آستان قدس رضوی، حرم مطهر در طول این ایام خدمات عادی خود را به زائران ارائه می‌دهد و تمامی صحن‌های اصلی فعال خواهند بود. تنها از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، محدودیت‌های موقت در صحن‌ها و رواق‌های مرکزی منتهی به روضه منوره اعمال می‌شود که بلافاصله پس از پایان مراسم تدفین برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی کامل ستاد برگزاری مراسم خاطرنشان کرد: تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز، تأمین کالاهای اساسی، امکانات اسکان، حمل‌ونقل و خدمات مورد نیاز برای میزبانی از حضور میلیونی زائران و عزاداران برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده است.

شاد افزود: ریاست ستاد برگزاری مراسم در خراسان رضوی بر عهده استاندار و مدیریت اجرایی آن بر عهده فرمانده سپاه امام رضا(ع) است و در این راستا هفت کارگروه تخصصی و ۲۹ کمیته اجرایی مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای بخش‌های مختلف مراسم را بر عهده دارند.

دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد با اشاره به مشارکت گسترده مردم مشهد گفت: مردم این شهر همانند سال‌های گذشته در حوزه میزبانی، اسکان و پذیرایی از زائران حضوری پررنگ دارند و تاکنون یک‌هزار و ۵۰۰ موکب در مشهد و مسیرهای منتهی به این شهر سازماندهی شده‌اند که در خیابان‌های فرعی و جاده‌های ورودی مستقر خواهند شد تا ضمن خدمت‌رسانی، اختلالی در مسیر اصلی تشییع ایجاد نشود.

وی ادامه داد: تاکنون ظرفیت اسکان بیش از ۲ میلیون نفر شب در هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمانسراها و سایر مراکز اقامتی فراهم شده و با صدور مجوزهای جدید این ظرفیت افزایش خواهد یافت.

شاد همچنین از آماده‌سازی مدارس، دانشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی، سوله‌های مدیریت بحران، اماکن متعلق به دستگاه‌های اجرایی و بوستان‌های شهری برای اسکان زائران خبر داد و افزود: پویش مردمی «هم‌محله‌ای امام رضا(ع)» نیز برای اسکان زائران با استقبال گسترده شهروندان همراه شده است.

دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد درباره تأمین کالاهای اساسی نیز اظهار کرد: ذخایر مورد نیاز در استان تأمین شده و علاوه بر آن، استان‌های معین نیز برای پشتیبانی احتمالی در نظر گرفته شده‌اند تا هیچ کمبودی در روند خدمت‌رسانی وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به تمهیدات حوزه سلامت گفت: تمامی بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال‌احمر و گروه‌های مردمی در آماده‌باش کامل قرار دارند. همچنین یک‌هزار و ۳۰۰ پرستار و بیش از ۷۰۰ گروه واکنش سریع بهداشت برای ارائه خدمات درمانی و نظارت‌های بهداشتی سازماندهی شده‌اند.

شاد تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی با آمادگی کامل، شرایط لازم را برای برگزاری باشکوه مراسم و میزبانی از عزاداران و زائران فراهم کرده‌اند تا مراسم تشییع رهبر شهید با نظم و امنیت کامل برگزار شود.