به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آمادگی کامل مدیریت شهری برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر «امام شهید» در مشهد، اظهار کرد: تمامی امکانات، تجهیزات، نیروهای انسانی و ظرفیت‌های شهرداری با تشکیل ستاد ویژه و فعالیت ۹ کمیته تخصصی از هفته‌ها قبل برای میزبانی شایسته از زائران و شرکت‌کنندگان در این ابررویداد تاریخی بسیج شده است.



شهردار مشهد بیان کرد: پیکر مطهر امام شهید پس از تشییع در جوار بارگاه منور رضوی آرام خواهد گرفت و شهرداری مشهد از مدت‌ها قبل با تشکیل ستاد تشییع و ۹ کمیته تخصصی، جلسات متعدد کارشناسی، بازدیدهای میدانی و برنامه‌ریزی‌های دقیق را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم آغاز کرده است.



وی افزود: تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای خدوم شهرداری برای استقبال، تشییع، مشایعت و بدرقه پیکر مطهر امام شهید که پس از ۴۷ سال به زادگاه خود بازمی‌گردد، آماده خدمت‌رسانی هستند و این آمادگی را وظیفه‌ای الهی، شرعی، دینی و انقلابی می‌دانیم.



خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی

قلندرشریف با اشاره به تمهیدات حوزه حمل‌ونقل شهری گفت: تمامی ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل مترو، قطار شهری و اتوبوسرانی برای خدمت‌رسانی به زائران، مجاوران و شرکت‌کنندگان در مراسم آماده شده است و از شانزدهم تا بیستم، استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی شهرداری به صورت رایگان خواهد بود.



شهردار مشهد ادامه داد: در برخی شب‌های مراسم نیز خدمات حمل‌ونقل به صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود تا زائرانی که از شهرهای مختلف کشور به مشهد سفر می‌کنند، بدون دغدغه در مراسم حضور یابند.



وی از پیش‌بینی پارکینگ‌های متعدد در سطح شهر و ورودی‌های مشهد خبر داد و افزود: برای خودروهای شخصی و اتوبوس‌ها محل‌های توقف مناسبی در نظر گرفته شده و از این پارکینگ‌ها، اتوبوس‌های شاتل زائران را به مسیرهای مراسم منتقل خواهند کرد. همچنین هر سه خط قطار شهری با حداکثر ظرفیت خدمات‌رسانی خواهند داشت.

قلندرشریف با قدردانی از همکاری پلیس راهور اظهار کرد: با هماهنگی انجام شده با همکارانمان در راهور، محدودیت‌ها و مدیریت ترافیکی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که مردم بتوانند با سهولت بیشتری در مراسم حضور پیدا کنند.

استفاده از تجربه مراسم‌های ملی



شهردار مشهد با اشاره به اقدامات حوزه خدمات شهری گفت: تمام ظرفیت‌های خدمات شهری برای این مراسم آماده شده و مشهد که همواره به عنوان یکی از پاکیزه‌ترین شهرهای کشور شناخته می‌شود، در این ایام نیز با همکاری مردم همین ویژگی را حفظ خواهد کرد.

وی افزود: مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی برای برگزاری ایمن مراسم آماده شده و از تجربه‌های ارزشمند مدیریت شهری در برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همچنین شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی استفاده کرده‌ایم، هرچند این مراسم از نظر جمعیت و گستردگی قابل مقایسه با مراسم‌های گذشته نیست.



قلندر شریف تأکید کرد: همه نیروهای انسانی و امکانات شهرداری به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم خواهند بود تا این مراسم در شأن امام شهید برگزار شود.

فضاآرایی گسترده با محور سوگ حماسه



شهردار مشهد با اشاره به اقدامات فرهنگی شهرداری اظهار کرد: از ابتدای جنگ و پس از شهادت امام شهید، فضاآرایی گسترده‌ای با محوریت «سوگ حماسه» در سطح شهر انجام شده که به اذعان مسئولان ملی، استانی و شهری از کم‌نظیرترین اقدامات فرهنگی کشور بوده است.



وی افزود: اکنون نیز شهر مشهد به صورت ویژه برای مراسم تشییع امام شهید فضاآرایی شده تا تصاویر باشکوهی از این مراسم به جهان مخابره شود و اقتدار ایران اسلامی، ولایتمداری ملت ایران و هوشیاری مردم به نمایش گذاشته شود.



قلندرشرف تأکید کرد: دشمنان باید بدانند ملت ایران استوارتر از گذشته در مسیر آرمان‌های امام شهید خود ایستاده‌اند و همان‌گونه که ایشان فرمودند، مسیر رسیدن به قله با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

آمادگی کامل برای اسکان زائران



شهردار مشهد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اسکان زائران گفت: در کنار امکانات اسکان عمومی که مسئولیت آن بر عهده اداره کل میراث فرهنگی است، تمامی ظرفیت‌های اسکان شهرداری و پارک‌های شهر نیز در صورت نیاز به صورت رایگان در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.



وی افزود: در ستاد استانی برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین ارزاق و سایر نیازهای مراسم انجام شده و هیچ کمبود یا مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.