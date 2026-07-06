ارائه ۳۴ هزار خدمت درمانی و امدادی به زائران

جعفر میعادفر، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین اقدامات حوزه سلامت در مراسم در حال برگزاری، از ارائه بیش از ۳۴ هزار خدمت درمانی و امدادی به زائران خبر داد و گفت: انتقال هوایی و ریلی بیماران نیز در این مراسم با موفقیت انجام شد و در مجموع طی دو روز برگزاری مراسم در مصلی، ۳۴ هزار و ۶۱۷ خدمت درمانی و امدادی به زائران ارائه شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۸ هزار و ۲۲۲ نفر به بیمارستان‌های سیار مستقر در داخل مصلی مراجعه کردند و خدمات درمانی دریافت کردند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: همچنین ۱۶ هزار و ۱۲۴ نفر نیز توسط همکاران اورژانس مستقر در آمبولانس‌ها، موتورلانس‌ها و سایر تیم‌های درمانی خدمات پزشکی دریافت کردند.

میعادفر با اشاره به خدمات درمانی ارائه‌شده در بیمارستان‌های صحرایی گفت: در این مدت ۵ هزار و ۱۹ مورد سرم‌درمانی انجام شد.

وی درباره انتقال بیماران اظهار کرد: در مجموع ۲۱۷ نفر به بیمارستان‌های تهران منتقل شدند که از این تعداد، پنج نفر از طریق اورژانس هوایی و شش نفر نیز از طریق اورژانس ریلی و با همکاری متروی تهران انتقال یافتند.

رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: برای این منظور، با همکاری متروی تهران از ظرفیت دو ایستگاه در محدوده مصلی استفاده شد تا در صورت نیاز، بیماران به سرعت منتقل شوند. برای نخستین بار، شش بیمار از طریق مترو به مراکز درمانی انتقال یافتند که تجربه‌ای جدید و موفق بود و امیدواریم در سال‌های آینده نیز در صورت نیاز از این ظرفیت استفاده شود.

میعادفر در تشریح اقدامات حوزه بهداشت گفت: تیم‌های بهداشت محیط تاکنون ۱۷ هزار و ۶۰۹ مورد بازرسی از مراکز مختلف انجام داده‌اند که در پی آن، ۴۶ واحد به دلیل مشاهده تخلفات بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۹ تن مواد غذایی فاسد یا غیرقابل مصرف از چرخه توزیع خارج و جمع‌آوری شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به نظارت‌های بهداشتی افزود: نظارت مستمر بر فرآیند طبخ و توزیع غذا در محل‌های اسکان و استقرار زائران، کنترل کیفیت مواد غذایی و همچنین پایش دقیق آب آشامیدنی در دستور کار تیم‌های بهداشت قرار داشت تا از بروز بیماری‌های ناشی از آب و غذا جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: خوشبختانه تاکنون مورد خاصی از بیماری‌های ناشی از آب یا مواد غذایی گزارش نشده و روند ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به خوبی در حال انجام است.

میعادفر در پایان گفت: امیدواریم پایان مراسم نیز به خوبی سپری شود و پس از آن، حوزه سلامت در استان قم آماده خدمت‌رسانی به زائران باشد و سپس با آمادگی بیشتر، خدمات درمانی و امدادی در مقصد نهایی، استان خراسان رضوی، ادامه پیدا کند.