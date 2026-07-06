https://mehrnews.com/x3cvYm ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۰ کد مطلب 6881184 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۰ نوای حیدرحیدر و تداوم اجتماع مردم خمین در شب تشییع رهبر شهید خمین- در این ویدئو نوای حیدرحیدر و تداوم اجتماع مردم خمین همزمان با تشییع رهبر شهید انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6881184 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی مردم دیار آفتاب در صد و بیست و هشتمین شب بیعت با رهبری حضور میلیونی مردم در وداع با رهبر شهید پیام وحدت را به جهان مخابره کرد حضور مردم شازند در شب صد و بیست و هفتم بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها خمین تشییع رهبر شهید انقلاب تجمع مردمی
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