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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۰

نوای حیدرحیدر و تداوم اجتماع مردم خمین در شب تشییع رهبر شهید

نوای حیدرحیدر و تداوم اجتماع مردم خمین در شب تشییع رهبر شهید

خمین- در این ویدئو نوای حیدرحیدر و تداوم اجتماع مردم خمین همزمان با تشییع رهبر شهید انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6881184

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