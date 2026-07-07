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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۷

تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم

تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم

قم- تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم با حضور گسترده مردم در جریان است.

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کد مطلب 6881328

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