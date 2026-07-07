https://mehrnews.com/x3cw3h ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۷ کد مطلب 6881328 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۷ تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم قم- تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم با حضور گسترده مردم در جریان است. دریافت 7 MB کد مطلب 6881328 کپی شد مطالب مرتبط این تشییع، تکرارنشدنیترین رویداد تاریخ معاصر ایران است آماده سازی ماشین حمل پیکر«آقای شهید ایران» به سمت بلوار پیامبر اعظم قم لحظه ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسیر تشییع قم «تا پای جان پای ایران ایستادهایم»؛ شعار وحدت مردم در مراسم وداع خیل عظیم جمعیت مردمی در بدرقه آقای شهید ایران در قم افزایش لحظهبهلحظه جمعیت در بلوار پیامبر اعظم(ص) حس و حال مسجد مقدس جمکران پس از اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران خیل عظیم جمعیت مردمی در اطراف مسجد جمکران برای بدرقه قائد شهید امت ایران با هدایت امام شهید به الگویی برای آزادگان جهان تبدیل شد زائر اهل گینه: آقای شهید ایران به ما رسم آزادگی آموخت حمایت از کارگران دغدغه جدی رهبر شهید انقلاب بود رهنمودهای رهبر شهید، مسیر خودکفایی و امنیت غذایی را روشن کرده است حضور مردم تجدید میثاقی است با راهی که به خدمت صادقانه ختم میشود برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
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