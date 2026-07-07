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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۹

رکورد کاهش بی سابقه ذخایر استراتژیک نفت آمریکا

رکورد کاهش بی سابقه ذخایر استراتژیک نفت آمریکا

وزارت انرژی آمریکا از رسیدن ذخایر راهبردی نفت آمریکا به کمترین حد طی ۴۰ سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، وزارت انرژی آمریکا فاش کرد که ذخایر استراتژیک نفت خام این کشور با ۶.۲ میلیون بشکه کاهش به ۳۱۹.۵ میلیون بشکه رسیده است که کمترین سطح از آوریل سال ۱۹۸۳ است.

این کاهش در چارچوب توافقی صورت گرفت که ایالات متحده برای برداشت ۱۷۲ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک برای جبران اختلال بین الملل انرژی و جلوگیری از افزایش قیمت نفت منعقد کرده بود.

در جریان جنگ افروزی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران، تهران مانع از برقراری تبادلات تجاری و عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز شد که حدود ۲۰ درصد از نفت خام جهان از طریق این گذرگاه استراتژیک منتقل می‌شد. این موضوع کاهش شدید ذخایر نفتی جهان و افزایش قیمت نفت را به دنبال داشت.

کد مطلب 6881332

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