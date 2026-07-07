۵ حادثه ۲۴ ساعت گذشته در اصفهان ۸ مصدوم داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمار عملیات‌های جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته، اظهار کرد: در بازه زمانی یادشده، ۵ حادثه در استان به ثبت رسیده که شامل ۲ مورد حادثه جاده‌ای، یک مورد فوریت پزشکی، یک مورد حادثه کوهستان و یک مورد مراجعه حضوری بوده است.

وی افزود: در مجموع این حوادث، ۸ نفر حادثه‌دیده و ۸ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۳ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به پایگاه‌های مشارکت‌کننده در این عملیات‌ها، خاطرنشان کرد: شعبه خوانسار، موته، گلپایگان، حضرت ابوالفضل نجف‌آباد و پلیس راه فلاورجان در این عملیات‌ها حضور داشتند که پلیس راه فلاورجان در ۲ عملیات مشارکت کرده است.