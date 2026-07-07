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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۵

عراقچی: تا تهدید ادامه دارد، مذاکره برای توافق نهایی آغاز نمی‌شود

عراقچی: تا تهدید ادامه دارد، مذاکره برای توافق نهایی آغاز نمی‌شود

وزیر امور خارجه با تأکید بر شفافیت بند ۱۳ یادداشت تفاهم، گفت: مادامی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات توافق نهایی آغاز نمی‌شود؛ به امضا پایبند باشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از حضور در مراسم با شکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در پیامی نوشت: میلیون‌ها ایرانی سرافراز با وحدت و همدلی گرد هم آمدند تا به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و میراث ماندگار ایشان ادای احترام کنند. نه آنان و نه نیروهای مسلح شجاع ما، از هیچ تهدیدی هراس به دل راه نمی‌دهند.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه بند ۱۳ یادداشت تفاهم کاملاً روشن و صریح است؛ گفت: تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. به امضای خود پایبند باشید.

کد مطلب 6881350
روح اله صابرزاده

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