به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از حضور در مراسم با شکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در پیامی نوشت: میلیون‌ها ایرانی سرافراز با وحدت و همدلی گرد هم آمدند تا به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و میراث ماندگار ایشان ادای احترام کنند. نه آنان و نه نیروهای مسلح شجاع ما، از هیچ تهدیدی هراس به دل راه نمی‌دهند.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه بند ۱۳ یادداشت تفاهم کاملاً روشن و صریح است؛ گفت: تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. به امضای خود پایبند باشید.