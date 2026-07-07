به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان حائری با بیان اینکه از برنامهریزی برای توسعه کشت نخود علوفهای به عنوان یک جایگزین راهبردی و اقتصادی در اراضی دیم استان خبر داد و گفت: ۳۹ هزار هکتار در استان زنجان به کشت گیاهان علوفهای اختصاص دارد که از این میزان، بیش از ۲۱ هزار هکتار به کشت دیم (شامل نخود علوفهای، ماشک، قصیل و یونجه دیم) و تقریبا ۱۸ هزار هکتار به کشت آبی (عمدتاً ذرت و یونجه آبی) اختصاص دارد که شهرستان خدابنده به عنوان قطب اصلی تولید، بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه به ویژگیهای کمنظیر نخود علوفهای پرداخت و تأکید کرد: آنچه این محصول را در شرایط دیم متمایز میکند، تولید تناژ بسیار بالای علوفه خشک در واحد سطح است که در بسیاری از موارد با محصولات آبی رقابت میکند.
حائری افزود: از نظر کیفی نیز نخود علوفهای به دلیل ارزش غذایی فوقالعاده و غنی از پروتئین، نسبت به بسیاری از علوفههای رایج، برتری محسوسی دارد. این محصول علاوه بر حفظ رطوبت خاک و تثبیت بیولوژیک نیتروژن، خوراکی با قابلیت هضم بالا برای دام فراهم میکند که میتواند در کاهش هزینههای جیرهنویسی دامداران و جایگزینی با نهادههای گرانقیمت تأثیر بسزایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه هماکنون بیش از ۳۵۴ هکتار نخود علوفهای در استان کشت شده که تقریبا ۸۱ هکتار آن به تولید بذر اختصاص دارد، تصریح کرد: با توجه به نیاز آبی اندک، مقاومت بالا به خشکی و همچنین صرفه اقتصادی ناشی از عملکرد بالای علوفه خشک و کیفیت مغذی آن، سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در تلاش است تا با ترویج گسترده، سطح زیر کشت این محصول را در سالهای آتی بهصورت جهشی افزایش دهد.
پیمان حائری ابراز امیدواری کرد که با ترویج کشت ارقام سازگار و ارائه آموزشهای فنی به کشاورزان، روند توسعه کشت گیاهان علوفهای در استان زنجان با شتاب بیشتری ادامه یابد.
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