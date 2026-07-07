به گزارش خبرنگار مهر، داور نامدار، بعد از ظهر یه شنبه در نشست تخصصی با مدیران این حوزه در آذربایجان غربی،با بیان اینکه صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان بستر تولید و امنیت زیستی، وظیفه‌ای ملی است، آذربایجان‌غربی را از استان‌های پیشرو در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول معرفی کرد.

وی با تاکید بر محدودیت منابع پایه، اظهار کرد: کشور ما با ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی که بخش عمده آن را اراضی دیم تشکیل می‌دهد، با محدودیت جدی در منابع آبی و اراضی حاصلخیز مواجه است. در چنین شرایطی، حفاظت از این منابع، نه تنها برای تولید، بلکه برای تأمین امنیت زیستی کشور یک ضرورت حیاتی است.

لزوم فرهنگ‌سازی در حفاظت از اراضی

وی با تاکید بر اینکه اقدامات حاکمیتی در صیانت از زمین باید با پیوست‌های فرهنگی همراه باشد، افزود: حفاظت از خاک باید به یک باور عمومی تبدیل شود. این مهم نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده است تا آحاد جامعه بدانند که زمین، سرمایه‌ای تجدیدناپذیر و امانتی برای آیندگان است.

نامدار در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد استان آذربایجان‌غربی در حوزه رفع تداخلات را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: دستیابی به اتمام صددرصدی عملیات رفع تداخلات در ۱۵ شهرستان استان، یک رکورد درخشان و دستاوردی ارزشمند است که حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در این استان است.

وی تصریح کرد: نهایی‌سازی پلاک‌های باقیمانده، تکلیف فوری و اولویت‌دار است؛ چرا که این اقدام، پیش‌نیاز اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول محسوب می‌شود.

پیشتازی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی

رئیس سازمان امور اراضی کشور، آذربایجان‌غربی را در اجرای قانون جدید حدنگاری و ثبت رسمی، پیشگام دانست و خاطرنشان کرد: این استان در مسیر اجرای تکالیف قانونی، اقدامات عملیاتی مطلوبی داشته است؛ به طوری که هم‌اکنون ۶ فقره قرارداد اجرایی با شرکت‌های ذی‌صلاح در شهرستان‌های مختلف استان ابلاغ شده و فرآیندهای فنی در حال انجام است.

نامدار، بر تداوم این مسیر با تکیه بر دانش فنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تثبیت مالکیت کشاورزان تاکید کرد.