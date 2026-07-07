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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

محمدرضایی: بزرگداشت امام شهید تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب است

محمدرضایی: بزرگداشت امام شهید تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب است

بانه- فرماندار بانه گفت: بزرگداشت امام شهید فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌های انقلاب اسلامی، تجدید عهد با آرمان‌های امت اسلامی و تقویت وحدت و همبستگی در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدرضایی صبح سه شنبه در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان بانه که با حضور امام جمعه، معاونان فرماندار، اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: بزرگداشت امام شهید فرصتی ارزشمند برای بازخوانی اندیشه‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های والای امت اسلامی است.

وی با اشاره به برگزاری اجلاسیه پیش‌کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان افزود: این رویداد فرهنگی باید جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری باشد و پیام شهدا را به نسل جوان منتقل کند.

فرماندار بانه با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری این مراسم‌ها، بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و اعضای شورای اداری باید با هم‌افزایی، انسجام و هماهنگی کامل، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های بزرگداشت امام شهید و اجلاسیه شهدای استان را فراهم کنند.

محمدرضایی خاطرنشان کرد: برگزاری این آیین‌ها علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی، نقش مهمی در تقویت وحدت، همبستگی اجتماعی و انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده دارد.

کد مطلب 6881404

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