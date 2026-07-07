۳۰ گزارشگر در حال پوشش بدرقه رهبر شهید هستند؛ از تهران تا نجف و مشهد

علی رشیدی مسئول گزارشگران معاونت صدا با تشریح نحوه پوشش میدانی آئینهای وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، به خبرنگار مهر گفت: از عصر روز جمعه ۱۲ تیر برای نخستینبار بیش از ۳۰ گزارشگر معاونت صدا بهصورت یکپارچه و در قالب یک تیم مشترک، مأموریت پوشش این رویداد را آغاز کردند.
وی ادامه داد: از همان شب، بخشی از گروههای گزارشگری بهصورت شبانهروزی در مصلای تهران مستقر شدند و سایر گزارشگران نیز در مسیرهای مختلف منتهی به محل برگزاری مراسم حضور یافتند تا لحظهبهلحظه این رویداد را برای مخاطبان شبکههای رادیویی روایت کنند.
رشیدی توضیح داد: در روز برگزاری مراسم بدرقه، بخشی از تیم گزارشگری در پنج واحد سیار مستقر در تهران حضور داشتند و بهطور مستمر با تمامی شبکههای رادیویی ارتباط زنده برقرار کردند. علاوه بر تهیه گزارشهای لحظهای، ثبت عکس و فیلم از روند پوشش رسانهای مراسم نیز بر عهده این گروهها بود تا تمامی ابعاد این رویداد بهصورت میدانی ثبت و منعکس شود.
وی با اشاره به پوشش فرامرزی این مراسم اظهار کرد: سه نفر از گزارشگران رادیو به همراه تیم فنی معاونت صدا به نجف اشرف و کربلای معلی اعزام شدند و بهصورت ۲۴ ساعته ارتباطهای زنده خود را با شبکههای رادیویی برقرار میکنند. گزارشهای این گروه بهطور همزمان از همه شبکههای رادیویی پخش میشود و حال و هوای زائران و ارادتمندان حاضر در این شهرهای مقدس را بهصورت مستقیم برای شنوندگان روایت میکند.
رشیدی ادامه داد: همزمان با این پوشش، گروههای گزارشگری در مشهد مقدس نیز مستقر شدند و چند تیم متشکل از گزارشگران، برنامهسازان و گویندگان با برقراری ارتباطهای زنده، آئینهای وداع و بدرقه در جوار بارگاه منور رضوی و حضور مردم را برای مخاطبان شبکههای رادیویی منعکس کردند.
مسئول گزارشگران معاونت صدا عنوان کرد: همزمان با برگزاری مراسم اقامه نماز در قم نیز گزارشگران رادیو با حضور میدانی، ارتباطهای زنده و گزارشهای لحظهای از فضای معنوی، این مراسم را روی آنتن شبکههای رادیویی بردند.
رشیدی در پایان گفت: استقرار همزمان گزارشگران در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا و ارتباط مستمر آنان با شبکههای رادیویی، این امکان را فراهم کرد تا مخاطبان در داخل و خارج از کشور، روایتهای زنده، میدانی و بیواسطهای از آئینهای وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب را دنبال کنند.
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