۸۰ موکب هیئات مذهبی اصفهان در قم برای تشییع «رهبر شهید» برپا شد

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بسیج همه‌جانبه ظرفیت‌های مردمی و مذهبی استان اصفهان برای میزبانی از زائران مراسم تشییع پیکر «رهبر شهید» اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و به همت شورای هیئات مذهبی، در حال حاضر بالغ بر ۸۰ موکب از هیئات مذهبی استان اصفهان با محوریت اداره‌کل تبلیغات اسلامی در محدوده میدان مرجعیت شهر قم مستقر شده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی به بازدید استاندار اصفهان از روند خدمت‌رسانی این موکب‌ها اشاره کرد و افزود: در جریان این بازدید، گزارشی کامل از اقدامات انجام‌شده، زیرساخت‌های فراهم‌شده، فعالیت‌های متنوع فرهنگی و نحوه پذیرایی از زائران و عزاداران به استاندار اصفهان ارائه شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: استاندار اصفهان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های جهادی مجموعه تبلیغات اسلامی و هیئات مذهبی استان، خدمت به عزاداران در این شرایط حساس را مصداق بارز خدمت صادقانه به نظام و انقلاب دانست و بر اهمیت نقش پشتیبانی‌های فرهنگی و اجتماعی از آیین‌های ملی تاکید کرد.

فوقی با بیان اینکه هیئات مذهبی اصفهان همواره در عرصه‌های ملی و مذهبی پیش‌تاز بوده‌اند، گفت: تمام تلاش خادمان در این ۸۰ موکب، روان‌سازی خدمت‌رسانی و ایجاد بستری مناسب برای حضور شایسته سوگواران است و امیدواریم با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، مراسم تشییع «رهبر شهید» با قدرت، نظم و شکوه هرچه تمام‌تر در استان قم برگزار شود.

وی اضافه کرد: خدمات این موکب‌ها شامل توزیع اقلام پذیرایی، برپایی ایستگاه‌های پاسخگویی به شبهات دینی، توزیع محصولات فرهنگی متناسب با مناسبت و فراهم کردن فضای استراحت برای زائران است و خادمان اباعبدالله الحسین (ع) تا پایان مراسم به ارائه خدمت ادامه خواهند داد.