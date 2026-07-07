جزئیات مراسم بزرگداشت رهبر شهید در شهرستان دشتس

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهرستان دشتی در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی شهدای بسیاری تقدیم کشور عزیزمان کرده و فرهنگ ایثار و شهادت از مهم ترین سرمایههای معنوی این شهرستان است.
وی با قدردانی از حضور مردم در آیینهای وداع و بدرقه رهبر شهید افزود: مردم شهرستان همانند سایر نقاط کشور با حضور گسترده خود در این مراسم، ارادت و احترام خود را به مقام شهدا نشان دادند و لازم می دانم از همه کسانی که زمینه حضور و اعزام مردم به این مراسم را فراهم کردند، قدردانی میکنم.
فرماندار دشتی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، سهمیه شهرستان برای اعزام به این مراسم ۲۰۰ نفر بود، اما شمار شرکتکنندگان از شهرستان چندین برابر این سهمیه شد که بیانگر ارادت مردم به امام شهیدمان است.
مقاتلی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای بزرگداشت رهبر شهید گفت: مراسم محوری شهرستان شامگاه پنجشنبه در میدان شهید نادر مهدوی شهر خورموج برگزار خواهد شد.
وی افزود: همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برنامههای بزرگداشت در مصلی شهید امام خامنهای شهر خورموج برگزار میشود و همزمان آیینهای مشابهی نیز در شهرها و روستاهای سراسر شهرستان برگزار خواهد شد.
فرماندار دشتی بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تأکید کرد و گفت: حفظ وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی در شرایط کنونی از اهمیت ویژهای برخوردار است و همه دستگاهها باید برای برگزاری منظم و مناسب این برنامهها همکاری لازم را داشته باشند.
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