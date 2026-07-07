روح‌الله محسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، ۲۶ا کیپ از راهداران استان مرکزی در مسیرهای اصلی و شریانی منتهی به تهران و قم مستقر شدند تا در صورت نیاز در سریع‌ترین زمان ممکن خدمات لازم را ارائه دهند.

وی افزود: استقرار تیم‌های مشترک راهداری و پلیس‌راه از دیگر اقداماتی بود که در ایام پیش‌رو انجام شد تا مدیریت ترافیکی به نحو شایسته‌تری انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: ۳۶ باب مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و ۳۵ باب راهدارخانه‌های سراسر این استان آماده ارائه خدمات به مردم هستند و تمهیدات لازم برای اسکان اضطراری در آن‌ها اندیشیده شده است.

وی با اشاره به برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب افزود: براساس آمارهای ثبت شده از دهم تا پانزدهم تیرماه جاری توسط ترددشمارهای سطح جاده‌های استان مرکزی چهار میلیون و ۷۳۴ هزار و ۶۸۹ تردد در سطح محورهای مواصلاتی استان مرکزی به ثبت رسیده است.

محسن‌زاده بیان کرد: در این بازه زمانی ۷۳۲ هزار و ۲۷ تردد خودروهای سنگین، همچنین ۲۶ هزار و ۹۰۸ تردد اتوبوس و حمل و نقل عمومی در سطح محورهای استان مرکزی به ثبت رسیده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: در مجموع شمار خودروهای ورودی به ۹۳۵ هزار و ۹۲۹ مورد و خروجی این استان نیز به ۹۳۸ هزار و ۳۷۳ مورد رسیده است.

محسن زاده بیان کرد: براساس آمار پرترددترین محور مواصلاتی این استان در اراک-سلفچگان(احمدآباد) با ۲۰۷ هزار و ۵۷۶،‌ آزادراه تهران- ساوه با ۱۹۹ هزار و ۳۰۸ تردد بوده و پس از آن محور اراک- شازند با ۱۹۰ هزار و ۱۲۲ محور پرتردد نیز بوده است.