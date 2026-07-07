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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

تشریح جزئیات خدمات حوزه سلامت در مراسم تشییع قائد امت

تشریح جزئیات خدمات حوزه سلامت در مراسم تشییع قائد امت

مرکز مدیریت عملیات بحران وزارت بهداشت، جزئیات خدمات حوزه سلامت در پوشش مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری قائد امت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، همزمان با برگزاری مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری قائد امت، تیم‌های حوزه سلامت با اجرای برنامه‌های مراقبت، دیده‌بانی بیماری‌ها و پایش مستمر وضعیت بهداشتی، خدمات گسترده‌ای را به زائران و شرکت‌کنندگان در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی ارائه کردند.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت عملیات بحران، از روز شنبه ۱۳ تیر تا ساعت ۱۶:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه، در مجموع ۴۸۵ مورد بازدید و پایش بهداشتی انجام و هزار و ۹۹۸ سندروم شناسایی و ثبت شد که شامل ۶۳۴ مورد سندروم اسهال حاد آبکی، ۵۴۲ مورد سندروم شبه‌آنفلوانزا و ۸۲۲ مورد سایر سندروم‌ها بوده است.

همچنین در این مدت، ۷۲۷ نمونه انسانی برای انجام بررسی‌های آزمایشگاهی اخذ شد و ۱۴ کانون طغیان احتمالی نیز شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفت.

این اقدامات با هدف حفظ سلامت عمومی، پیشگیری از بروز و گسترش بیماری‌های واگیر و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مستمر به شرکت‌کنندگان در مراسم انجام شد.

کد مطلب 6881783
حبیب احسنی پور

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