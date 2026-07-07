مراکز عرضه مواد خام دامی بوشهر در ایام تعطیلات بازرسی شدند

امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و نظارت مستمر بر کیفیت خوراک دام، تیمهای بازرسی اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر، روز سهشنبه مورخ ۱۶ تیرماه همزمان با ایام تعطیل مربوط به مناسبت سوگواری رهبر شهید، به بازرسی از مراکز عرضه و مراکز توزیع مواد خام دامی در شهرستان پرداختند.
وی افزود :این عملیات نظارتی با هدف بررسی دقیق کیفیت مواد اولیه، رعایت استانداردهای بهداشتی در شرایط انبارداری و همچنین کنترل قیمتها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در روزهای تعطیل انجام شد.
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر اذعان کرد: با توجه به حساسیت روزهای تعطیل و احتمال تغییر در روند عرضه یا کاهش کیفیت محصولات، تصمیم بر آن شد تا تیمهای نظارتی در این روزها نیز فعال باشند.
وی گفت: هدف اصلی ما، اطمینان از سلامت خوراک دام و در نهایت تضمین کیفیت محصولات پروتئینی در بازار است تا حقوق دامداران و مصرفکنندگان نهایی به طور کامل حفظ شود.
وی افزود: بر اساس گزارشات اولیه، اکثر مراکز مورد بازرسی، استانداردهای پایه را رعایت کردهاند، اما در برخی موارد بر ضرورت دقت بیشتر در مدیریت دمای انبارها و رعایت اصول بهداشتی در زمان جابهجایی مواد تأکید شد.
کریمی تاکید کرد، : تیمهای بازرسی بهداشتی دامپزشکی روند نظارتهای دورهای خود را برای تضمین امنیت غذایی و سلامت زنجیره تأمین در استان بوشهر ادامه خواهند داد.
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