به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ««ادواردو رودریگز پاریلا»»، وزیر امور خارجه کوبا، امروز سه‌ شنبه در سخنانی اعلام کرد: آمریکا نزدیک به ۷ دهه است که جنگی چندبعدی و غیرمتعارف علیه کوبا به راه انداخته است.

وزیر امور خارجه کوبا، سپس اضافه کرد: جنگ آمریکا علیه کوبا طی ۷ ماه گذشته شدیدتر و بی‌ رحمانه‌ تر نیز شده است.

این در حالیست که رئیس‌جمهور کوبا اخیرا با هشدار نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه کشورش، اعلام کرد هاوانا برای مقابله با هرگونه تهدید آمادگی کامل دارد و از حاکمیت ملی خود با قاطعیت دفاع خواهد کرد.

وی افزود: اگر حمله‌ای علیه کشورمان صورت گیرد، مردم کوبا با قاطعیت در دفاع از حاکمیت ملی پاسخ خواهند داد. ما از جنگ هراسی نداریم، بلکه خود را برای آن آماده کرده‌ایم.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان کوبا و آمریکا در ماه‌های اخیر افزایش یافته و دولت هاوانا از تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن انتقاد کرده است.