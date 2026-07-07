  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

فراخوان دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق برای تشییع باشکوه قائد شهید امت

فراخوان دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق برای تشییع باشکوه قائد شهید امت

دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق، با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، از تمامی اقشار ملت عراق خواست تا در مراسم وداع و تشییع پیکر ایشان حضوری حماسی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق، با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، از تمامی اقشار ملت عراق خواست تا در مراسم وداع و تشییع پیکر ایشان حضوری حماسی داشته باشند.

الخزعلی تأکید کرد که فردا تمام عراق، شامل مسلمانان و مسیحیان، صابئین و ایزدی‌ها، اعراب، کردها، ترکمن‌ها و شبک‌ها، و شیعه و سنی برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب متحد خواهند شد.

وی با بیان اینکه «ما بر عهد خود باقی هستیم»، تصریح کرد این حضور گسترده پیامی روشن در زمانی است که حق از باطل متمایز شده است.

کد مطلب 6881868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها