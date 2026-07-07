فراخوان دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق برای تشییع باشکوه قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق، با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، از تمامی اقشار ملت عراق خواست تا در مراسم وداع و تشییع پیکر ایشان حضوری حماسی داشته باشند.

الخزعلی تأکید کرد که فردا تمام عراق، شامل مسلمانان و مسیحیان، صابئین و ایزدی‌ها، اعراب، کردها، ترکمن‌ها و شبک‌ها، و شیعه و سنی برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب متحد خواهند شد.

وی با بیان اینکه «ما بر عهد خود باقی هستیم»، تصریح کرد این حضور گسترده پیامی روشن در زمانی است که حق از باطل متمایز شده است.