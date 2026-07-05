به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی مدعی شد اسرائیل در حال نبردی چندجبهه‌ای با طرف‌هایی است که به گفته او در پی نابودی این رژیم هستند.

وی همچنین اظهار داشت که کابینه‌اش برای حفاظت از ساکنان مناطق شمالی اسرائیل، تمامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

نتانیاهو در ادامه با اشاره به وضعیت میدانی، مدعی شد نیروهای اسرائیلی بر مناطقی در سوریه و همچنین قلعه الشقیف در جنوب لبنان اشراف و کنترل دارند و در نزدیکی مرز رودخانه لیتانی از اسرائیل دفاع می‌کنند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از اظهارات خود با تکرار مواضع پیشین تل‌آویو درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: «تا زمانی که نخست‌وزیر باشم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

وی در پایان نیز مدعی شد که چه توافقی حاصل شود و چه نشود، اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

اظهارات نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران در حالی مطرح می‌شود که مقامات کشورمان بارها اعلام کرده‌اند که برنامه هسته‌ای کشور صرفاً ماهیت صلح‌آمیز دارد و تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی ایران جایگاهی ندارد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی همزمان با طرح چنین ادعاهایی، به دلیل عملیات نظامی خود در نوار غزه و کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان و کودکان، با انتقادهای گسترده بین‌المللی و اتهام‌های جدی درباره نقض حقوق بشردوستانه و هدف قرار دادن غیرنظامیان روبه‌رو است.