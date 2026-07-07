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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

هم‌افزایی دستگاه‌ها زمینه‌ساز ارتقای امنیت و بهبود خدمات است

هم‌افزایی دستگاه‌ها زمینه‌ساز ارتقای امنیت و بهبود خدمات است

نوشهر- فرماندار نوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و مجموعه انتظامی، گفت: هم‌افزایی دستگاه‌ها، زمینه‌ساز ارتقای امنیت و بهبود خدمات به شهروندان است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه سه‌شنبه در نشست مشترک با معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان مازندران بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای ارتقای امنیت و افزایش کیفیت خدمات عمومی تأکید کرد.

وی در آغاز این نشست، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای نظم و امنیت و دیگر شهدای کشور، بر تداوم راه شهدا، حفظ انسجام ملی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه تأکید کرد.

فرماندار نوشهر با اشاره به نقش نیروهای انتظامی در برقراری نظم و امنیت، اظهار داشت: امنیت پایدار نتیجه تعامل، همدلی و هماهنگی میان مجموعه انتظامی، مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های اجرایی است و این هم‌افزایی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

در ادامه این نشست، مسائل و چالش‌های شهرستان در حوزه‌های امنیتی، ترافیکی، مدیریت شهری و خدمات‌رسانی بررسی شد و حاضران بر توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، تسریع در اجرای برنامه‌های مشترک و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای افزایش رضایتمندی شهروندان تأکید کردند.

کد مطلب 6881893

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