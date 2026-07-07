به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه سهشنبه در نشست مشترک با معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی استان مازندران بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای ارتقای امنیت و افزایش کیفیت خدمات عمومی تأکید کرد.
وی در آغاز این نشست، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای نظم و امنیت و دیگر شهدای کشور، بر تداوم راه شهدا، حفظ انسجام ملی و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه تأکید کرد.
فرماندار نوشهر با اشاره به نقش نیروهای انتظامی در برقراری نظم و امنیت، اظهار داشت: امنیت پایدار نتیجه تعامل، همدلی و هماهنگی میان مجموعه انتظامی، مدیریت شهری و سایر دستگاههای اجرایی است و این همافزایی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
در ادامه این نشست، مسائل و چالشهای شهرستان در حوزههای امنیتی، ترافیکی، مدیریت شهری و خدماترسانی بررسی شد و حاضران بر توسعه همکاریهای بینبخشی، تسریع در اجرای برنامههای مشترک و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای افزایش رضایتمندی شهروندان تأکید کردند.
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