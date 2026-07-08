شهید «محمدمهدی رضایی» جوانی که در میدان علم و فناوری به شهادت رسید

خبرگزاری مهر، گروه استانها-محمدرضا بهرامیصفت: شهادت، قرعه رهایی است که اینبار به نام یک جوان پرشور دهه هشتادی رقم خورده است؛ جوانی که در کنار تخصص در حوزه پیچیده امنیت سایبری، دلبستگیاش به هنر فاخر، شعر فاضل نظری و موسیقیهای متعهدانه، از او شخصیتی چندبعدی، عمیق و دوستداشتنی ساخته بود.
شهید «محمدمهدی رضایی» متولد بهمن ۱۳۸۰ نمونه بارز نسلی است که پختگی فکری را با شور جوانی درآمیخت و نشان داد که میتوان در دنیای فناوری و صفر و یکها غرق بود، اما دل را به بینهایت معنویت گره زد؛ جوانی که در کارآفرینی مستقل، در خانواده مشاور و امین، و در خفا سرپرست کودکان یتیم بود.
شهید «محمدمهدی رضایی» روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ توسط رژیم منحوس اسرائیل و دولت جنایتکار آمریکا در حمله هوایی همدان به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در این گزارش گفتوگو با خواهر این شهید والامقام را میخوانید که پرده از سبک زندگی، دغدغههای فرهنگی و راز رهایی محمدمهدی از دلبستگیهای دنیوی برمیدارد.
زندگی کوتاه اما پربار یک شهید دهه هشتادی
خواهر شهید «محمدمهدی رضایی» در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای شخصیتی این شهید بزرگوار اظهار کرد: محمدمهدی متولد ۱۹ بهمن سال ۱۳۸۰ بود و در زمان شهادت ۲۴ سال سن داشت و در واقع از نسل دهه هشتادیها به شمار میآمد.
وی افزود: برادرم با وجود اینکه متعلق به نسل دهه هشتاد بود، بسیاری از ویژگیهای مثبت این نسل را در خود داشت و همانقدر که پرانرژی، پرشور و سرشار از شوق زندگی بود، در عین حال روحیهای مومنانه، مهربان و سرشار از محبت نسبت به اطرافیان نیز داشت.
خواهر شهید رضایی با بیان اینکه مهمترین ویژگی اخلاقی برادرش «گذشت» بود، گفت: از نگاه من برجستهترین خصلت محمدمهدی روحیه گذشت و عبور از دلبستگیهای دنیوی بود و او در عین حال که زندگی را دوست داشت و برای آینده خود تلاش میکرد، نوعی رهایی از وابستگیهای دنیا را در رفتار و نگاه خود نشان میداد به طور مثال وقتی یک ابزار خوب خصوصا در حوزه کامپیوتر میخریداگر کسی آن وسیله را دوست داشت، بلافاصله آن وسیله را میبخشید.
وی ادامه داد: محمدمهدی امید زیادی به آینده داشت و برای ساختن آیندهاش تلاش میکرد و حتی برای زندگی خود برنامهریزی و پسانداز داشت و مانند بسیاری از جوانان همسنوسالش اهل تفریح، سفر و حضور در جمعهای دوستانه و خانوادگی نیز بود.
خواهر شهید خاطرنشان کرد: او در جمعهای خانوادگی بسیار فعال و پرنشاط حضور پیدا میکرد و گاهی در بازیهای جمعی خانوادگی شرکت میکرد و حتی بازیهای رایانهای را دوست داشت و با اشتیاق در این فضاها حضور پیدا میکرد.
وی افزود: با وجود همه این علاقهها و لذتهای طبیعی زندگی، در رفتار او نوعی عبور و گذشت از تعلقات دنیوی دیده میشد و همین روحیه گذشت و رهایی در نهایت او را به بالاترین درجه ایثار یعنی شهادت رساند.
وی با اشاره به علایق فرهنگی شهید رضایی گفت: محمدمهدی علاقه زیادی به حوزه هنر داشت و همواره به دنبال آثار خوب و ارزشمند هنری بود و تلاش میکرد فیلمهای خوب، موسیقیهای فاخر و آثار هنری ارزشمند را دنبال کند، به طور مثال فیلم شوق پرواز که درباره شهید بابایی است را بسیار دوست داشت و هم به اشعار فاضل نظری علاقهمند بود و هم موسیقی های خوب محسن چاووشی را دنبال میکرد.
خواهر شهید رضایی ادامه داد: او در حوزه هنر تنها یک مخاطب ساده نبود بلکه قدرت تحلیل خوبی داشت و فیلم خوب، موسیقی خوب و شعر خوب را میشناخت و درباره آنها با دقت صحبت و تحلیل میکرد.
وی تصریح کرد: رابطه برادرم با ما بسیار نزدیک و صمیمی بود و ما علاوه بر رابطه خواهر و برادری، دوستان نزدیک و صمیمی و در بسیاری از موضوعات فکری و فرهنگی با یکدیگر همنظر و همفکر بودیم و گاهی تا ساعتها درباره مسائل مختلف سخن میگفتیم.
خواهر شهید رضایی درباره رابطه برادرش با اعضای خانواده نیز گفت: محمدمهدی فرزند آخر خانواده بود و به همین دلیل در واقع گل خانواده ما محسوب میشد و همه اعضای خانواده علاقه ویژهای به او داشتند.
وی با بیان اینکه برادرم با هر یک از اعضای خانواده رابطهای صمیمی و جداگانه داشت و با هر کدام از ما ارتباطی عمیق و دوستانه برقرار کرده بود، خاطرنشان کرد: اگر بخواهم صادقانه بگویم، شاید هر کدام از اعضای خانواده احساس میکردیم که محمدمهدی را بیش از دیگران دوست داریم، زیرا محبت و صمیمیت او با همه ما بسیار عمیق و واقعی بود.
محمدمهدی با اخلاص کار میکرد و به ولایت ارادت ویژه داشت
خواهر شهید رضایی افزود: محمدمهدی به دلیل پختگی فکری و درکی که داشت، به عنوان فردی مورد اعتماد در خانواده شناخته میشد و بسیاری از ما در مسائل مختلف از او مشورت میگرفتیم و هر زمان مشکلی برای ما و حتی فامیل و بستگان پیش میآمد، معمولاً با او تماس میگرفتیم و از او کمک فکری و مشورت میخواستیم.
خواهر این شهید بزرگوار با اشاره به روحیه مسئولیتپذیری برادرش گفت: با وجود اینکه محمد مهدی سن کمی داشت، اما بسیار مسئولیتپذیر و روی شغلش حساس بود و شبها تا دیروقت بیدار میماند و به کارش میپرداخت.
وی با بیان اینکه محمدمهدی خیلی زود وارد دنیای کار شد و حدود هفت سال پیش فعالیت حرفهای خود را آغاز کرد و تلاش میکرد با کار و تلاش مستقل باشد، تصریح کرد: برادرم بخشی از درآمد خود را برای نیازمندان هزینه میکرد و چندین یتیم را تحت سرپرستی داشت.
خواهر شهید رضایی درباره روحیات معنوی برادرش نیز گفت: محمدمهدی از نوجوانی به مسائل عبادی توجه ویژهای داشت و مانند بسیاری از جوانان مؤمن دهه هشتادی به نماز، دعا و ارتباط با خداوند اهمیت میداد.
وی با بیان اینکه محمد مهدی پیش از رسیدن به سن تکلیف نسبت به نماز و روزه حساس بود و تلاش میکرد عبادات خود را با جدیت انجام دهد، خاطرنشان کرد: او ارادت ویژهای به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) داشت و ارتباط معنوی عمیقی با آن حضرت برقرار کرده بود.
خواهر شهید رضایی تاکید کرد: محمد مهدی به دعای کمیل علاقهمند بود و شرکت در این مراسم معنوی برای او اهمیت زیادی داشت.
خواهر شهید رضایی در ادامه درباره دیدگاههای اجتماعی و سیاسی برادرش گفت: محمدمهدی در بحثهای اجتماعی و سیاسی معمولاً با دقت و مسئولیت صحبت میکرد و در بسیاری از مواقع از آنچه حق میدانست دفاع میکرد.
وی با بیان اینکه محمد مهدی از موضوعاتی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل دفاع بود حمایت میکرد و با استدلال و گفتوگو دیدگاه خود را بیان میکرد، ادامه داد: برادرم ارادت ویژهای به رهبر شهید انقلاب داشت و همواره از جایگاه، تدبیر و بزرگی ایشان با احترام یاد میکرد و در گفتوگوهای مختلف از نقش و جایگاه رهبری در هدایت کشور سخن میگفت.
خواهر شهید رضایی درباره مسیر فعالیت حرفهای برادرش نیز گفت: یکی از نقاط مهم و تاثیرگذار در زندگی محمدمهدی آشنایی او با دوست و همرزم شهیدش «پارسا شاهمحمدی» در دوران نوجوانی بود.
وی با بیان اینکه آشنایی محمد مهدی با شهید «پارسا شاه محمدی» ادامه داد: این دوستی به مرور زمان مسیر زندگی حرفهای برادرم را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث شد در حوزه فعالیتهای سایبری وارد عرصه کار شود.
این خواهر شهید بیان کرد: محمدمهدی در ادامه فعالیت خود به جمع نیروهای فعال در حوزه امنیت سایبری کشور پیوست و بخش مهمی از زندگی خود را در مسیر دفاع از امنیت و کیان کشور سپری کرد و در نهایت نیز همین مسیر خدمت و تلاش برای دفاع از کشور به شهادت او ختم شد.
وی در ادامه با اشاره به یکی از خاطرات ماندگار خود از برادرش گفت: یکی از خاطراتی که همیشه در ذهن من باقی مانده مربوط به شبی از شبهای ماه مبارک رمضان است که در خانه مهمان داشتیم.
خواهر شهید رضایی ادامه داد: آن شب بین مهمانان ما ۲ پسر هم بود و ما اصرار کردیم که محمدمهدی نیز حتماً به خانه بیاید، زیرا او به دلیل مشغله کاری معمولاً دیر به خانه میآمد و گاهی فاصله حضورش در خانه به یک هفته یا حتی ۱۰ روز میرسید.
وی با بیان اینکه در شب مهمانی محمد مهدی با وجود خستگی و مشغله کاری به خانه آمد و فضای خانه با حضور او بسیار صمیمی و پرنشاط شد، اضافه کرد: به خوبی به یاد دارم که در همان شب با وجود اینکه کارهای خود را نیز باید انجام میداد اما با مهربانی در کارهای خانه و پذیرایی از مهمانها به ما کمک میکرد.
خواهر شهید ادامه داد: در حالی که من به تنهایی مشغول شستن ظرفها بودم، محمد مهدی با وجود خستگی به آشپزخانه آمد و بدون اینکه چیزی بگویم به من در شستن ظرفها کمک کرد.
وی گفت: آن شب محمد مهدی کارهای مهمی داشت و یا حتی میتوانست استراحت کند، اما استراحت خود را کنار گذاشت و در کارهای خانه کنار من ایستاد و به من کمک کرد و آن صحنه از مهربانی و همراهی او برای همیشه در ذهن من باقی مانده است و هرگز آن لحظه را فراموش نمیکنم.
خواهر شهید رضایی در ادامه درباره نگاه برادرش به مسائل جامعه گفت: محمدمهدی در مسائل اجتماعی نگاه ولایی داشت و معتقد بود اگر مسئولان و مردم به توصیههای مقام معظم رهبری عمل کنند، کشور مسیر پیشرفت و تعالی را طی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه محمد مهدی معتقد بود اگر توصیههای رهبری با دقت و اخلاص اجرا شود، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد، ادامه داد: برادرم همچنین بر حفظ وحدت ملی تاکید داشت و همواره میگفت جامعه باید از افراط و تفریط در مسائل سیاسی و مذهبی پرهیز کند.
خواهر شهید رضایی با بیان اینکه برادر شهیدم اعتقاد داشت هر فرد باید در حوزه تخصص و مهارتی که دارد با تمام توان تلاش کند و در همان حوزه به کشور خدمت کند، افزود: محمدمهدی معتقد بود اگر هر فرد در جایگاه خود مسئولانه و با اخلاص فعالیت کند، گرههای بسیاری از مشکلات کشور باز خواهد شد و اگر چنین رویکردی در جامعه شکل بگیرد، کشور قطعاً به سمت پیشرفت و آبادانی حرکت خواهد کرد.
خواهر شهید رضایی با بیان اینکه من به عنوان خواهر شهید خود را کوچکتر از آن میدانم که بخواهم به مردم عزیز توصیهای داشته باشم، افزود: مردم ایران همواره با محبت و بزرگواری با ما رفتار کردهاند و پس از شهادت برادرم نیز محبت و همراهی فراوانی از سوی مردم دیدیم.
وی با بیان اینکه مردم با حضور پرشور خود نشان دادند که با تمام وجود از کشور و ارزشهای آن دفاع میکنند، خاطرنشان کرد: انتظار ما از مسئولان این است که قدر چنین مردمی را بدانند و با تمام توان و با نیت خالصانه برای حل مشکلات کشور تلاش کنند.
خواهر شهید رضایی با بیان اینکه اگر مسئولان و مردم هر کدام در جایگاه خود با اخلاص و جدیت فعالیت کنند، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد، ادامه داد: همانگونه که برادرم نیز معتقد بود، راه حل بسیاری از مسائل کشور در اتکا به توان داخلی و اعتماد به ظرفیتهای داخلی کشور قرار دارد.
وی در پایان بیان کرد: امیدوارم با تلاش و همدلی مردم و مسئولان، کشور مسیر پیشرفت را سپری و در نهایت جامعه به آرامش و سعادت دست پیدا کند.
گفتنی است؛ روایت خواهر شهید «محمدمهدی رضایی» تنها شرح زندگی یک جوان دهههشتادی نیست؛ روایتی از نسلی است که در میانه هیاهوی زندگی امروز، میتواند هم اهل امید، هنر، رفاقت و تلاش برای آینده باشد و هم دل در گرو ایمان، مسئولیت و خدمت به کشور داشته باشد.
شهید «محمدمهدی رضایی» در کنار شور جوانی، مسیر تعهد را انتخاب کرد و در سنگری کمتر دیدهشده اما اثرگذار، یعنی امنیت سایبری، پای دفاع از ایران ایستاد. امروز یاد او در مهربانیهای کوچک، در گذشت از تعلقات دنیوی، در دستگیری از نیازمندان و در باور به توان جوان ایرانی ادامه دارد؛ یادی که برای خانواده، دوستان و همه کسانی که او را شناختند، نه پایان یک زندگی، که آغاز روایتی ماندگار از ایمان، تخصص و ایثار است.
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