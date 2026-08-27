به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا صبح پنجشنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از سد جامیشان، تشکیل یک کمیته تخصصی برای پیگیری امور این سد را پیشنهاد کرد.
وی اظهار کرد: با توجه به تعدد دستگاههای متولی، کمیتهای با حضور آب منطقهای، محیط زیست، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و سایر مجموعههای مرتبط تشکیل شود تا برنامههای توسعهای سد به شکل یکپارچه دنبال شود.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس افزود: مسئولیت این کمیته میتواند بر عهده فرماندار سنقر و به عنوان نماینده تامالاختیار استاندار باشد تا جلسات آن به صورت مستمر برگزار و برای هر بخش، برنامه مشخص و زمانبندی تعیین شود.
حجتالاسلام حسینیکیا با اشاره به ظرفیتهای مغفول سد جامیشان گفت: حوزه گردشگری این سد همچنان فعال نشده و در زمینه شیلات، ورزشهای آبی و کشاورزی نیز اقدامات متناسب با ظرفیتهای موجود صورت نگرفته است؛ از جمله اینکه با وجود اختصاص ۴۰۰ هکتار برای باغات و کشاورزی، هنوز تحول محسوسی در این بخش ایجاد نشده است.
وی واگذاری ظرفیتهای سد به سرمایهگذاران توانمند را ضروری دانست و بیان کرد: باید بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت وارد میدان شود و در صورت نبود سرمایهگذاری که توان اجرای همه طرحها را داشته باشد، میتوان پروژهها را تفکیک و به چند سرمایهگذار واگذار کرد.
نماینده سنقروکلیایی در مجلس تأکید کرد: قراردادهای سرمایهگذاری باید دارای زمانبندی و ضمانت اجرایی مشخص باشند تا در صورت عمل نکردن سرمایهگذار به تعهدات، امکان پیگیری و جایگزینی وجود داشته باشد و ظرفیتهای شهرستان بیش از این بلااستفاده نماند.
حجتالاسلام حسینیکیا همچنین خواستار تعیین تکلیف مشکلات بافت فرسوده سنقر شد و گفت: مصوبه افزایش ارتفاع ساختوساز در این محدوده از ۹ به ۱۲ متر ابلاغ شده و باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.
وی با اشاره به مشکلات شبکه برق شهرستان نیز بر استفاده از ظرفیت فیدرهای موجود برای تقویت شبکه تأکید کرد و افزود: مدیریت مشکلات برق باید پیش از افزایش نارضایتی عمومی در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم سنقروکلیایی در پایان نقش شرکت آب منطقهای را در توسعه سد جامیشان مهم دانست و گفت: با توجه به مالکیت این مجموعه بر سد، ورود جدی و همکاری مسئولان آب منطقهای میتواند روند فعالسازی ظرفیتهای این طرح را سرعت ببخشد.
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