https://mehrnews.com/x3cwjb ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6881960 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ مردم گالیکش در موج ۱۲۹ فریاد خونخواهی سردادند گالیکش- در این ویدئو، فریاد خون خواهی رهبر شهید توسط گالیکشی هارا در شب صد و بیست و نهم از تجمعات، مشاهده می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6881960 کپی شد مطالب مرتبط فریاد خونخواهی رودسری ها در شب صد و بیست و نهم مردم رشت در شب ۱۲۹؛ خونخواه رهبر شهید هستیم موج صد و بیست و نهم حضور مردم آستانه اشرفیه در خیابان استقرار ۳۲ تیم نظارتی برای کنترل بازار مشهد خداحافظ ای تکیهگاه دلهای بیقرار برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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