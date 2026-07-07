  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷

مردم گالیکش در موج ۱۲۹ فریاد خون‌خواهی سردادند

مردم گالیکش در موج ۱۲۹ فریاد خون‌خواهی سردادند

گالیکش- در این ویدئو، فریاد خون خواهی رهبر شهید توسط گالیکشی هارا در شب صد و بیست و نهم از تجمعات، مشاهده می کنید.

دریافت 8 MB
کد مطلب 6881960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها