استقرار ۳۲ تیم نظارتی برای کنترل بازار مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی عصر سه شنبه در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: در بحث خدمات شهری با توجه به ظرفیت شهرداری مشهد، تمهیدات گسترده‌ای پیش‌بینی شده است و در مسیر تشییع تمام ادارات، مدارس، هتل‌ها و مساجد دارای سرویس بهداشتی در ساعات مراسم فعال خواهند بود و علاوه بر آن ۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی سیار نیز مستقر می‌شود.

فرماندار مشهد افزود: ۶ هزار و ۷۰۰ پاکبان به صورت حضوری نسبت به نظافت مسیر اقدام می‌کنند و نزدیک به ۸ هزار مخزن زباله نیز پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: در بحث مهپاش با همکاری آتش‌نشانی شهرداری مشهد و هلال‌احمر، نزدیک به یک کیلومتر از خیابان امام رضا به صورت بالاسری مهپاشی خواهد شد و ۵۰۰ مهپاش کوله‌پشتی نیز توسط نیروهای هلال‌احمر در مسیر استفاده می‌شود.

حسینی تصریح کرد: همچنین ۲ هزار و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال مردم از پارکینگ‌ها و نقاط مختلف شهر پیش‌بینی شده و ظرفیت پارکینگ‌های شهر با همکاری آستان قدس رضوی به بیش از ۱۰۰ هزار جای پارک افزایش یافته است که از محل پارکینگ‌ها اتوبوس‌هایی برای انتقال زائران شهرستانی به محل تشییع مستقر هستند.

فرماندار مشهد بیان کرد: در حوزه اسکان با پیش‌بینی ظرفیت‌های شهرستان مشهد و شهرستان‌های اطراف، نزدیک به ۲ میلیون جای اقامت در سه سطح رسمی، موقت و اضطراری تدارک دیده شده است که تا این لحظه ۶۰ درصد از ظرفیت واحدهای رسمی، ۵۰ درصد از واحدهای موقت و ۲۵ درصد از واحدهای اضطراری رزرو شده‌اند و آموزش و پرورش نیز با کمک بسیج سازندگی مدارس را تجهیز کرده است.

وی گفت: در بخش مواکب از میان ۱۲ هزار متقاضی، پس از ارزیابی و امکان‌سنجی، ۳ هزار موکب در سطح شهر مشهد جانمایی شده‌اند که نزدیک به ۲۰۰ موکب در محدوده مسیر تشییع مستقر خواهند شد.

حسینی خاطرنشان کرد: اولویت مواکب توزیع آب و غذای بسته‌بندی است و در این راستا ۱۵ میلیون بطری آب معدنی فراهم شده و علاوه بر آن نازل‌ها و مقسم‌های متصل به شبکه آب شهری نیز در طول مسیر نصب شده است؛ همچنین ظرفیت تولید نان در مشهد از ۴.۵ میلیون قرص نان در روز به نزدیک ۱۰ میلیون قرص افزایش یافته است.

فرماندار مشهد گفت: در بحث نظارت بر بازار، ۳۲ تیم مجهز و متعهد در چهار ضلع منتهی به حرم مطهر رضوی مستقر شده‌اند و با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب به شدت برخورد می‌کنند که فعالیت این بازرسان در روزهای هفدهم و هجدهم تا ساعت ۲۳ شب ادامه دارد.

وی اضافه کرد: نیروهای مردمی و جهادی نیز در تمام کمیته‌ها سازماندهی شده‌اند و پویش‌های مردمی نظیر نذر آب، نذر غذا و طرح هر خانه یک حسینیه برای جلب مشارکت‌های مردمی راه‌اندازی شده است تا این مراسم بزرگ با پشتیبانی مسئولان و توسط خود مردم برگزار شود.