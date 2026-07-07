https://mehrnews.com/x3cwk8 ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷ کد مطلب 6882007 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷ حضور پرشور مردم شازند در صد و بیست و نهمین شب بیعت با نظام اسلامی شازند- در این ویدئو حضور پرشور مردم شازند در صد و بیست و نهمین شب بیعت با نظام اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6882007 کپی شد مطالب مرتبط صدوبیست و نهمین شب میدانداری جاماندگان تشییع رهبر شهید در اراک خروش بیامان ملت در تشییع رهبر شهید؛ ایران دوباره متولد شد نوای حیدرحیدر و تداوم اجتماع مردم خمین در شب تشییع رهبر شهید برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما