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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷

حضور پرشور مردم شازند در صد و بیست و نهمین شب بیعت با نظام اسلامی

حضور پرشور مردم شازند در صد و بیست و نهمین شب بیعت با نظام اسلامی

شازند- در این ویدئو حضور پرشور مردم شازند در صد و بیست و نهمین شب بیعت با نظام اسلامی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6882007

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