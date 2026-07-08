اسبقیان: «فعل خواستن» در فدراسیون هندبال صرف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون هندبال به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال و اعضای مجمع به صورت حضوری و برخط در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در بخش نخست این مجمع، پس از پخش کلیپ عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۴، علیرضا پاکدل توضیحاتی را در خصوص دستاوردها و عملکرد یک سال اخیر ارائه کرد و عملکرد فدراسیون مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت.

رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به اینکه سال گذشته یکی از درخشان‌ترین سال‌های هندبال کشور بود، اظهار داشت: «ما موفق شدیم در سه رویداد مهم برای ورزش کشور افتخارآفرینی کنیم و صاحب دو مدال طلا و یک برنز شویم. تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران پس از ۲۰ سال با عبور از سد قدرت‌های قاره، مدال طلای آسیا را بر گردن آویخت. همچنین در هندبال ساحلی به مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی رسیدیم. این تیم در شرایط سخت و زیر موشک‌باران تمرین کرد، اما موفق شدیم تیم چندملیتی قطر را در فینال شکست دهیم و مدال طلای بازی‌های آسیایی را از آن خود کنیم. همچنین در بخش بانوان هم در بازی های آسیایی جوانان بحرین به یک مدال طلای تاریخی دست یافتیم و هم در بازی های کشورهای اسلامی تیم ملی زنان برای اولین بار مدال برنز گرفت.»

پاکدل به حجم بالای فعالیت‌های فنی اشاره کرد و افزود: «هفته گذشته ۴ تیم ملی ما با حضور بالغ بر ۱۲۰ ملی‌پوش در تهران اردو داشتند. در سال گذشته ۶۹ اردو را برگزار کردیم؛ حجم کاری که معادل فعالیت سه، چهار فدراسیون است و آماری خیره‌کننده در تاریخ هندبال محسوب می‌شود. ما تنها رشته ورزشی توپی بودیم که مسابقاتمان را به دلیل شرایط جنگی متوقف نکردیم، قهرمانان را معرفی کردیم و از زحمات باشگاه‌ها و قراردادهای بازیکنان دفاع کردیم.»

رئیس فدراسیون هندبال با تاکید بر اینکه ورزش در بحران‌ها نباید تعطیل شود، در خصوص اقدامات عمرانی فدراسیون گفت: «خوابگاه فدراسیون که پیش‌تر تنها ۵ اتاق داشت، پس از سال‌ها بازسازی شد و اکنون به یک فضای خوب با امکانات هتلی و ۱۴ الی ۱۵ سوئیت تبدیل شده است. همچنین ساختمان اداری ما در جریان جنگ دو بار دچار آسیب شد، اما بدون هیاهو و با جذب منابعی خارج از فدراسیون، ساختمان جدید را ساختیم که با حضور شخص وزیر افتتاح شد.»

وی در پایان با قدردانی ویژه از دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و اسبقیان گفت: «محبت و توجه این عزیزان به هندبال در این سال‌ها کم‌نظیر بوده است. از حمایت‌های ایشان در خصوص اعزام تیم ملی هندبال مردان به بازی های آسیایی ناگویا صمیمانه سپاسگزارم.»

در ادامه این نشست، گزارش‌های حسابرسی، خزانه‌دار و بازرس فدراسیون قرائت شد که با رأی موافق اعضای مجمع به تصویب رسید. همچنین مواردی نظیر قرارداد همکاری با حامیان مالی، احداث کمپ تیم‌های ملی، تقویم ورزشی و بودجه پیشنهادی فدراسیون و آیین‌نامه مالی و معاملاتی پس از ارائه گزارش‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدون هیچ رای مخالف و با اکثریت آرا به تصویب اعضای مجمع رسید.

در بخش پایانی مجمع، سید محمد شروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش و جوانان ضمن تقدیر از عملکرد فدراسیون و شفافیت گزارش‌های ارائه‌شده اظهار داشت: «همان‌طور که امروز شاهد بودیم، هندبال در مسابقات سال گذشته و همچنین بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا، افتخارآفرینی‌های زیادی برای کشورمان به ارمغان آورده است. تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مجموعه مدیریتی فدراسیون کاملاً ستودنی است و قدردان زحمات خانواده بزرگ هندبال هستیم.»

وی در ادامه افزود: «آرزوی قلبی من صعود هندبال ایران به بازی‌های المپیک است و با توجه به برنامه‌ریزی‌های اصولی که در رده‌های پایه، به‌ویژه در بخش نوجوانان و جوانان انجام شده، این اتفاق قطعاً در سال‌های آینده رقم خواهد خورد. امروز وقتی پیگیری و جدیت آقای پاکدل برای حضور فعال استان‌ها در المپیاد استعدادهای برتر را دیدم، بیش از پیش به این باور رسیدم که "فعل خواستن" در فدراسیون هندبال به معنای واقعی کلمه در حال صرف شدن است.»

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به در پیش بودن رویدادهای مهم بین‌المللی خاطرنشان کرد: «اعزام تیم ملی هندبال به بازی‌های آسیایی ناگویا را به هیچ‌وجه هزینه نمی‌دانیم، بلکه این یک سرمایه‌گذاری ارزشمند برای آینده ورزش کشور است که تجربه گران‌بهایی برای ملی‌پوشان ما به همراه خواهد داشت. اطمینان دارم که تیم ملی با تمام توان در این مسابقات حاضر می‌شود و با کسب نتایجی درخشان به کشور بازخواهد گشت.»

اسبقیان همچنین با تقدیر از رویکرد فرهنگی فدراسیون هندبال گفت: «جا دارد از اقدامات ارزشمند فرهنگی فدراسیون تشکر ویژه‌ای داشته باشم. عملکرد آقای پاکدل و مجموعه فدراسیون هندبال در این حوزه بسیار مطلوب بوده است؛ ما بارها ایشان را به‌عنوان یک مدیر میدانی در موکب فدراسیون هندبال از نزدیک دیده‌ایم و امیدواریم این روند ارزشمند فرهنگی استمرار داشته باشد.»