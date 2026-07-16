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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

تاکید اسبقیان بر شفافیت و مطالبه گری در فدراسیون کشتی

تاکید اسبقیان بر شفافیت و مطالبه گری در فدراسیون کشتی

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: فدراسیون کشتی نگین درخشان فدراسیون‌های ورزشی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی هیئت های کشتی کشور بصورت وبیناری صبح امروز (پنجشنبه) در فدراسیون کشتی با حضور محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، کامیار اکبری سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، روسای هیئت‌های استانی (بصورت آنلاین) و سایر اعضاء در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به حضور خود در این مجمع به دستور مستقیم وزیر ورزش، بر اهمیت استراتژیک کشتی در سیاست‌های ورزشی کشور تأکید کرد و گفت: گزارشات و مستندات این فدراسیون، تفاوت سطح مدیریت را به وضوح نشان می‌دهد همچنین عملکرد این مجمع نسبت به مجمع‌های مختلف در هفته گذشته، با صراحت از سطح بالای شفافیت و مطالبه‌گری برخوردار بود و با قاطعیت می توان فدراسیون کشتی را نگین درخشان و الگوی فدراسیون‌های ورزشی کشور خواند.

وی با تاکید بر ضرورت حضور متخصصان در مدیریت، افزود: مسئولیت ورزش باید بر عهده کسانی باشد که برای آن عرق ریخته‌اند؛ علیرضا دبیر به عنوان یک قهرمان ملی و اسطوره، بهترین نمونه برای مدیریت بر پایه عشق و تخصص است.

معاون وزیر ورزش ادامه داد: صحنه‌های تحسین‌برانگیز که در آن قهرمانانی چون امیرحسین زارع در برابر پرچم مقدس کشور زانو زدند و مربیان احترام نظامی گذاشتند، دقیقاً همان چیزی است که رهبر شهید انقلاب آن را آمیزه‌ای از قدرت و معنویت نامیدند. این اقدامات، ارزش‌های والا را به نمایش می‌گذارد.

وی به فضای معنوی و فعالیت‌های فرهنگی بی‌نظیر فدراسیون کشتی در حوزه فرهنگی و احترام به نمادهای ملی و شهدای گمنام اشاره کرد و خاطرنشان کرد: وقتی وارد فدراسیون کشتی می شویم بی اختیار به شهید گمنام احترام می گذاریم.

اسبقیان اظهار داشت: استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای تمرینی و مدیریتی که در فدراسیون کشتی شکل گرفته، مورد تأیید وزیر ورزش است و نتایج درخشان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در عرصه‌های جهانی، گواه موفقیت این رویکرد تکنولوژیک است.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل ستاد رشته‌های پایه و پرمدال، وزیر ورزش دستور داده‌اند که 10 رشته از جمله کشتی را به‌صورت ویژه مورد توجه قرار دهیم؛ ما باید دلی کار کنیم و این کار را فدراسیون کشتی انجام می‌دهد و موفقیت‌های چشمگیر این فدراسیون به این خاطر است.

کد مطلب 6889721

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