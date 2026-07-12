معاون زنان و خانواده رئیس جمهور وارد اسلام آباد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر و اعضای هیات همراه بامداد امروز (یکشنبه) در بدو ورود به فرودگاه بین المللی اسلام‌آباد از سوی جمعی از مسئولان پاکستانی و نیز رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال قرار گرفتند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اسلامی ایران در نهمین اجلاس وزرای زن سازمان همکاری اسلامی که از امروز یکشنبه ۲۱ تیر ماه به مدت دو روز به میزبانی دولت پاکستان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

عنوان این اجلاس وزرای زن سازمان همکاری اسلامی، «توانمندسازی اجتماعی - اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی؛ چالش‌ها و راه‌های پیش رو» اعلام شده است.

بهروزآذر قرار است در حاشیه این اجلاس دو روزه، با روسای هیات برخی از کشورهای شرکت کننده دیدار ‌کند.

سخنرانی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در روز دوم و برگزاری نشست خبری دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از دیگر برنامه‌های اجلاس وزرای زن سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد خواهد بود.