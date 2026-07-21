به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در بازدید از برخی از ادارات به منظور بررسی وضعیت مصرف انرژی در ادارات، بر ضرورت رعایت دقیق دستورالعمل‌های مدیریت مصرف، استفاده بهینه از تجهیزات سرمایشی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و صرفه‌جویی در مصرف برق تأکید کرد.

سلیمانی با اشاره به اهمیت همراهی دستگاه‌های اجرایی در عبور از پیک مصرف برق، اظهار داشت: تمامی ادارات موظف هستند با اجرای دقیق مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی، در مدیریت مصرف انرژی پیشگام بوده و با رعایت الگوی صحیح مصرف، زمینه پایداری شبکه برق و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را فراهم کنند.

فرماندار تنگستان همچنین خاطرنشان کرد: نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و عملکرد ادارات در این زمینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در جریان این بازدید، وضعیت روشنایی، سیستم‌های سرمایشی، تجهیزات برقی و رعایت الزامات مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف ادارات مورد بررسی قرار گرفت و تذکرات و توصیه‌های لازم به مسئولان مربوطه ارائه شد.