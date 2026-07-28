به ‌گزارش خبرگزاری مهر، وحید نواداد روز سه‌شنبه با اشاره به بازنگری در شیوه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بیان کرد: از این پس هرگونه عملیات عمرانی خارج از ضوابط، پیش از تکمیل و در همان مراحل اولیه، با هماهنگی مراجع قضایی و فرماندهی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به‌عنوان ضابط قضایی متوقف و بلافاصله فرآیند قانونی آن دنبال خواهد شد.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه استمرار ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌تواند مسیر حفاظت از کندوان و الزامات ثبت جهانی آن را با چالش مواجه کند، افزود: رویکرد جدید بر پیشگیری استوار است و اجازه نخواهد داد تخلف پس از پیشرفت عملیات عمرانی به مرحله رسیدگی قانونی برسد.

وی تصریح کرد: مدیریت مؤثر بافت تاریخی کندوان نیازمند اقدام به‌موقع، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اجرای قاطع قانون است. مداخله حفاظتی از نخستین نشانه‌های ساخت‌وساز غیرمجاز آغاز خواهد شد تا از گسترش تخلفات و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر فرآیند صیانت از این روستای تاریخی جلوگیری شود.

نواداد تأکید کرد: صیانت از کندوان، تنها به برخورد پس از وقوع تخلف محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی، جلوگیری از شکل‌گیری تخلف و حفظ اصالت کالبدی روستایی است که آینده آن با تحقق الزامات ثبت جهانی گره خورده است.

حرکت مدیریت حفاظتی از مرحله تأکید و هشدار به سمت مداخله میدانی و اجرای قاطع قانون

رویکرد حفاظتی در حالی از سوی معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی مطرح می‌شود که یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان نیز طی روزهای ماه گذشته نخستین نشانه‌های اجرای این سیاست را در میدان پیاده کرده است.

در تازه‌ترین اقدام یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان در کندوان در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، طی دستور مقام قضایی و در عملیات مشترک یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و فرماندهی انتظامی شهرستان اسکو، ۶ مورد ساخت‌وساز و خاکبرداری غیرمجاز در محدوده پایگاه ملی میراثی کندوان پیش از ادامه عملیات متوقف و پلمب شد.