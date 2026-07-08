به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فرمانده کلاسیک» شصتمین عنوان از مجموعه «قصه فرماندهان» است که به قلم مرضیه مولوی به نگارش درآمده و از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. این اثر با نگاهی مستند به زندگی و مجاهدتهای شهید حسن اقاربپرست میپردازد.
این کتاب، روایت زندگی فرماندهای است که از سالهای نوجوانی با حضور در هیئتهای مذهبی و فراگیری علوم دینی و قرآنی، مسیر زندگی خود را بر پایه باورهای مذهبی بنا نهاد و پس از ورود به ارتش، تلاش کرد این روحیه را در میان همرزمان خود نیز گسترش دهد.
شهید حسن اقاربپرست متولد اول اردیبهشت ۱۳۲۵ در اصفهان بود. او پس از اخذ دیپلم ریاضی، در سال ۱۳۴۳ وارد ارتش شد و در دانشکده افسری با شهید سیدموسی نامجوی آشنا شد؛ آشناییای که زمینه ارتباط او با شهید یوسف کلاهدوز و شکلگیری فعالیتهای مذهبی در میان دانشجویان دانشکده را فراهم کرد.
کتاب همچنین به نقش شهید اقاربپرست در تشکیل هستههای مقاومت در بدنه ارتش پیش از پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد؛ هستههایی که پس از انقلاب، سهم مهمی در حفظ انسجام و پایداری ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند. نویسنده در ادامه، حضور این فرمانده ارتش در جبهههای دفاع مقدس و نقش او در هدایت عملیاتها را روایت میکند.
شهید حسن اقاربپرست سرانجام سحرگاه ۲۵ مهر ۱۳۶۳، هنگام بازدید از نیروهای مستقر در جزایر مجنون، بر اثر اصابت مستقیم گلوله خمپاره به شهادت رسید و پیکرش در گلزار شهدای تهران آرام گرفت.
در بخشی از کتاب آمده است:
«جنگ از شلیکهای دوردست به رزم تنبهتن و مبارزه با چنگودندان رسیده بود. صدای حوضها از هر گوشه به گوش میرسید. بیسیم مرتب به حسن هشدار میداد: برگردید... یگانهای زرهی و پیاده عراقی بخش شمالی پل خرمشهر را زیر آتش گرفتهاند... مهمات کم است... برگردید... در یکی از کوچههای غرق در آتش، حسن و نیروهای انگشتشمارش منتظر فرصتی مناسب بودند تا مادری را با دختر خردسالش از آن مخمصه نجات دهند.»
کتاب «فرمانده کلاسیک»، شصتمین عنوان از مجموعه «قصه فرماندهان»، نوشته مرضیه مولوی در ۱۰۴ صفحه، قطع رقعی و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و در دسترس علاقهمندان به ادبیات دفاع مقدس و زندگینامه فرماندهان ارتش قرار گرفته است.
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