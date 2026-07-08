اتمام عملیات نصب و ترمیم شیشه های ۴۰۰۰ واحد آسیب جنگ در آذربایجان غربی

علیرضا مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ اخیر در استان اظهار کرد: در جنگ رمضان هشت هزار و ۶۴۸ واحداستان دچار آسیب شناسایی شده که تاکنون برای پنج هزار و ۲۱۷ واحد آسیب‌دیده تشکیل پرونده انجام شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۸۴ واحد به دلیل تخریب ۱۰۰ درصد تخریب احداثی، یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و یک هزار و ۲۱۴ واحد تجاری نیز به عنوان واحدهای تعمیری شناسایی شده‌اند.

مقدم با اشاره به روند بازسازی این واحدها عنوان کرد: تمامی مالکان واحدهای ۱۰۰ درصد تخریب‌شده جهت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک عامل معرفی شدند و این تسهیلات به طور کامل به آنان پرداخت شد.

وی درباره جبران خسارت شیشه و پنجره واحدهای آسیب‌دیده نیز گفت: در مجموع ۴ هزار و ۶۴۶ واحد در این بخش خسارت دیده بودند که تاکنون تعمیر و جبران خسارت ۳ هزار و ۹۹۶ واحد به طور کامل انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: در مجموع ۴ هزار میلیارد تومان برای احداث، تعمیر، تامین وسایل معیشتی مسکونی و تجاری واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در استان نیاز است.

مقدم افزود: در همین راستا ۱۲ میلیارد تومان از محل منابع اجرای طرح هادی برای جبران خسارت شیشه‌ها اختصاص یافت و از طریق مرکز بنیاد مسکن پرداخت شد. علاوه بر آن، تاکنون ۳۲ میلیارد تومان نیز از منابع داخلی بنیاد مسکن برای تعمیر شیشه‌ها و انجام تعمیرات جزئی هزینه شده و همچنان منتظر تامین اعتبار از محل مصوبات دولت هستیم.