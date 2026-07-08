به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام پلیس راه همزمان با اعمال محدودیت ترافیکی که از ظهر چهارشنبه شروع شد، تردد موتورسیکلت‌ها در محورهای شمالی ممنوع و در جاده چالوس و محور هراز نیز محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه اجرا خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۱۷ تیر تا ساعت ۶ صبح شنبه ۲۰ تیر در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران–سمنان–مشهد و مسیرهای برگشت ممنوع است. البته موتورسیکلت‌های امدادی و انتظامی که در حال انجام مأموریت باشند، از این محدودیت مستثنی هستند.

در محور کرج–چالوس نیز ممنوعیت تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ادامه دارد. همچنین در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، در صورت افزایش حجم ترافیک، پلیس راه می‌تواند به صورت مقطعی مسیر را در جهت رفت یا برگشت یک‌طرفه کند.

مهم‌ترین محدودیت این محور مربوط به روز جمعه ۱۹ تیر است؛ به‌طوری که از ساعت ۱۴ ورود خودروها از آزادراه تهران–شمال به سمت چالوس ممنوع می‌شود، از ساعت ۱۵ مسیر پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد و از ساعت ۱۶ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه برای بازگشت خودروها در نظر گرفته می‌شود. این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت، اما در صورت کاهش بار ترافیکی، امکان پایان زودهنگام محدودیت‌ها وجود دارد.

پلیس راه همچنین اعلام کرده است ساکنان محلی می‌توانند از جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله تردد کنند، اما خودروهایی که مقصد آنها چالوس است، در ساعات اجرای محدودیت اجازه عبور از میدان امیرکبیر به سمت شمال را نخواهند داشت.

در محور هراز نیز تردد تریلرها همچنان ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها ـ به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی ـ از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه اجازه تردد در این محور را ندارند.

علاوه بر این، پلیس راه پیش‌بینی کرده است در صورت افزایش حجم سفرها، روزهای جمعه و شنبه محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا شود تا از ایجاد گره‌های سنگین ترافیکی جلوگیری شود.

پلیس راه فراجا از رانندگان خواسته است ضمن برنامه‌ریزی زمان سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های اعمال‌شده پیش از حرکت اطلاع کسب کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از توقف در حاشیه محورهای کوهستانی و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند تا ایمنی سفرها در روزهای پرتردد پایان هفته حفظ شود.