سقوط پراید به دره در جاده کوهستانی کجور ۳ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی پراید و سقوط آن به دره در جاده ییلاقی برکن–کلیک در بخش کوهستانی کجور شهرستان نوشهر، سه نفر از سرنشینان خودرو مصدوم شدند.

در این حادثه که بعدازظهر چهارشنبه رخ داد، امدادگران جمعیت هلال احمر با همکاری نیروهای مردمی پس از حضور در محل حادثه، عملیات رهاسازی و انتقال مصدومان از داخل خودرو و بستر دره را انجام دادند.

مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منطقه منتقل شدند. همچنین به دلیل شدت جراحات و نبود امکانات درمان تخصصی در بخش کجور، یکی از مصدومان که مردی میانسال است، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهرستان نوشهر اعزام شد.

علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.