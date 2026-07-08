به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با تشریح آخرین وضعیت شبکه سراسری برق کشور اظهار کرد: بازه زمانی ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد، به‌عنوان «محدوده بحرانی تأمین برق» شناخته می‌شود و مدیریت این دوره، نیازمند هماهنگی کامل میان تمامی ارکان صنعت برق و همراهی مشترکان است.

وی با اشاره به روند مصرف برق در روزهای اخیر گفت: در روز سه‌شنبه (۱۶ تیر)، شبکه برق کشور تنها در فاصله یک روز با افزایش ۳۵۰۰ مگاواتی مصرف نسبت به روز قبل مواجه شد و میزان تقاضای مصرف برق به ۷۰ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید که جهش کم سابقه ای در سال جاری به شمار می‌رود.

مذکوری تصریح کرد: در عین حال که صنعت برق کشور موفق شده است رشد ۵ درصدی تأمین توان و رشد ۳ درصدی تأمین انرژی برق نسبت به سال گذشته داشته باشد، اما افزایش دمای هوا و پایداری آن در هفته های پیش رو، فشار قابل توجهی بر شبکه انتقال و توزیع برق وارد می کند و ضرورت اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف را بیش از گذشته نمایان می سازد.

وی با استناد به پیش‌بینی‌های هواشناسی تاکید کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۷ تیرماه میانگین دمای هوای کشور به حدود ۴۱ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و همزمان نیاز مصرف برق از مرز ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات عبور خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: همچنین پیش‌بینی می‌شود گرمای هوا تا هفته منتهی به دوم مردادماه با میانگین دمای بالاتر از ۳۹.۷ درجه تداوم داشته باشد؛ از این رو تمامی سناریوهای بهره‌برداری شبکه بر مبنای نیازمصرف ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات طراحی شده و مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور و واحدهای عملیاتی صنعت برق در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف برق گفت: تاکنون حدود ۸۰ درصد برنامه‌های ابلاغی در بخش‌های انتقال و توزیع برق اجرایی شده است، اما عبور موفق از هفته‌های پیش رو مستلزم تحقق کامل برنامه های مدیریت مصرف برق و ۱۵۰۰ مگاوات باقی مانده از محل برنامه های ابلاغی در سراسر کشور خواهد بود.

مذکوری در خصوص وضعیت تأمین برق صنایع انرژی‌بر اظهار کرد: اگرچه برخی صنایع در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف با انحراف همراه بوده‌اند، اما با مدیریت انجام‌شده از ابتدای تابستان تاکنون، فقط ۱۹ درصد محدودیت در مصرف برق این بخش اعمال شده است.

وی با تأکید بر اینکه سیاست صنعت برق بر پایه عدالت، شفافیت و حمایت از تولید است، تصریح کرد: هیچ‌گونه استثنایی برای واحدهای صنعتی در تامین انرژی و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف ابلاغی وجود ندارد و تمامی تصمیمات با هماهنگی کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ و اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پایان خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی می‌توانند جهت معافیت از برنامه های مدیریت مصرف، انرژی مورد نیاز خود را از تابلوهای برق آزاد، برق سبز و گواهی صرفه‌جویی بورس انرژی و همچنین واردات برق تأمین کنند تا ضمن حفظ پایداری شبکه سراسری برق، روند تولید و فعالیت صنایع نیز بدون وقفه ادامه یابد