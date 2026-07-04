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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

استان سمنان در صف اول بدرقه شهید قائد امت؛ همه دستگاه‌ها پای کارند

استان سمنان در صف اول بدرقه شهید قائد امت؛ همه دستگاه‌ها پای کارند

استاندار سمنان از برگزاری سوگواره شهید قائد امت در هفته جاری خبر داد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروی نظامی و کمیته‌های تخصصی برای خدمت‌رسانی به زائران در آماده‌باش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه شنبه در جلسه کمیته‌های منتخب ستاد بدرقه شهید قائد امت در محل استانداری سمنان اظهار کرد: تمامی امکانات استان باید برای اعزام زائران، اسکان، پذیرایی، مدیریت تردد، اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات بین‌راهی در کنار یکدیگر قرار گیرد تا این مأموریت ملی به بهترین شکل انجام شود.

وی با اشاره به فعالیت مستمر کمیته‌های اجرایی افزود: فرمانداران، سپاه، نیروی انتظامی، مجموعه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و تمامی کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های اسکان، مواکب، پذیرایی، پلیس، راهداری، بهداشت و درمان، مدیریت بحران، اعزام زائران و برگزاری مراسم‌های استانی به صورت گام‌به‌گام در حال اجرای مأموریت‌های خود هستند و روند اقدامات به طور مستمر رصد می‌شود.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران تاکید داشت: مدیران نباید مسئولیت‌ها را صرفاً واگذار کنند و می‌بایست شخصاً در محل مأموریت حضور داشته باشند.

کولیوند اضافه کرد: عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت دقیق ارزیابی خواهد شد و هرگونه ضعف در ارائه خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مواکب و مراکز خدماتی استان ادامه داد: فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، اداره‌کل میراث فرهنگی، مواکب و سایر دستگاه‌های مرتبط باید هرچه سریع‌تر وضعیت اسکان، پذیرایی، خدمات بین‌راهی و امکانات رفاهی زائران را نهایی کنند تا خدمت‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

استاندار سمنان با تشریح برنامه خدمت‌رسانی استان در روزهای پیش‌رو اظهار کرد: تا پایان مراسم تشییع در تهران، محور اصلی خدمات از تهران به سمت مشهد خواهد بود و پس از آن نیز استان سمنان باید در مسیر بازگشت زائران از مشهد به تهران خدمات‌رسانی مستمر داشته باشد.

کولیوند همچنین از راه‌اندازی سامانه تلفنی راهنمای زائر خبر داد و توضیح داد: سامانه ۳۱۲۳۱ به صورت شبانه‌روزی فعال است و زائران می‌توانند از طریق تلفن ثابت بدون کد و از طریق تلفن همراه با پیش‌شماره ۰۲۳ از خدمات آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: برای مسافرانی که از محورهای غربی و شرقی وارد استان می‌شوند، پیامک حاوی لینک راهنمای خدمات، اسکان، مواکب و اطلاعات مورد نیاز ارسال خواهد شد.

استاندار سمنان بر تقویت اطلاع‌رسانی و تبلیغات محیطی در سراسر استان تأکید کرد و خاطر نشان کرد: با توجه به عبور بخش عمده زائران از محورهای مواصلاتی سمنان، باید از همه ظرفیت‌های تبلیغاتی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای معرفی خدمات و هدایت زائران استفاده شود.

وی از برگزاری همزمان آیین‌های سوگواره شهید قائد امت در سراسر استان خبر داد و یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه در مرکز استان و تمامی شهرستان‌ها با همکاری فرمانداری‌ها، ائمه جمعه و دستگاه‌های اجرایی، مراسم‌های متمرکز سوگواری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6879404

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