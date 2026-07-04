به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه شنبه در جلسه کمیتههای منتخب ستاد بدرقه شهید قائد امت در محل استانداری سمنان اظهار کرد: تمامی امکانات استان باید برای اعزام زائران، اسکان، پذیرایی، مدیریت تردد، اطلاعرسانی و ارائه خدمات بینراهی در کنار یکدیگر قرار گیرد تا این مأموریت ملی به بهترین شکل انجام شود.
وی با اشاره به فعالیت مستمر کمیتههای اجرایی افزود: فرمانداران، سپاه، نیروی انتظامی، مجموعههای اطلاعاتی، دستگاههای خدماترسان و تمامی کمیتههای تخصصی در حوزههای اسکان، مواکب، پذیرایی، پلیس، راهداری، بهداشت و درمان، مدیریت بحران، اعزام زائران و برگزاری مراسمهای استانی به صورت گامبهگام در حال اجرای مأموریتهای خود هستند و روند اقدامات به طور مستمر رصد میشود.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران تاکید داشت: مدیران نباید مسئولیتها را صرفاً واگذار کنند و میبایست شخصاً در محل مأموریت حضور داشته باشند.
کولیوند اضافه کرد: عملکرد دستگاهها بهصورت دقیق ارزیابی خواهد شد و هرگونه ضعف در ارائه خدمات مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با تأکید بر آمادگی کامل مواکب و مراکز خدماتی استان ادامه داد: فرمانداریها، شهرداریها، ادارهکل میراث فرهنگی، مواکب و سایر دستگاههای مرتبط باید هرچه سریعتر وضعیت اسکان، پذیرایی، خدمات بینراهی و امکانات رفاهی زائران را نهایی کنند تا خدمترسانی بدون وقفه انجام شود.
استاندار سمنان با تشریح برنامه خدمترسانی استان در روزهای پیشرو اظهار کرد: تا پایان مراسم تشییع در تهران، محور اصلی خدمات از تهران به سمت مشهد خواهد بود و پس از آن نیز استان سمنان باید در مسیر بازگشت زائران از مشهد به تهران خدماترسانی مستمر داشته باشد.
کولیوند همچنین از راهاندازی سامانه تلفنی راهنمای زائر خبر داد و توضیح داد: سامانه ۳۱۲۳۱ به صورت شبانهروزی فعال است و زائران میتوانند از طریق تلفن ثابت بدون کد و از طریق تلفن همراه با پیششماره ۰۲۳ از خدمات آن بهرهمند شوند.
وی افزود: برای مسافرانی که از محورهای غربی و شرقی وارد استان میشوند، پیامک حاوی لینک راهنمای خدمات، اسکان، مواکب و اطلاعات مورد نیاز ارسال خواهد شد.
استاندار سمنان بر تقویت اطلاعرسانی و تبلیغات محیطی در سراسر استان تأکید کرد و خاطر نشان کرد: با توجه به عبور بخش عمده زائران از محورهای مواصلاتی سمنان، باید از همه ظرفیتهای تبلیغاتی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای معرفی خدمات و هدایت زائران استفاده شود.
وی از برگزاری همزمان آیینهای سوگواره شهید قائد امت در سراسر استان خبر داد و یادآور شد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، روزهای سهشنبه و پنجشنبه در مرکز استان و تمامی شهرستانها با همکاری فرمانداریها، ائمه جمعه و دستگاههای اجرایی، مراسمهای متمرکز سوگواری برگزار خواهد شد.
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