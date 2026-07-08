  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

اطلاعیه شماره ۴ آستان قدس رضوی در خصوص مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید

اطلاعیه شماره ۴ آستان قدس رضوی در خصوص مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید

مشهد- اطلاعیه شماره ۴ آستان قدس رضوی در خصوص مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی دقایقی قبل صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه شماره ۴ آستان قدس رضوی در خصوص مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی دقایقی قبل صادر شد.

پس از برگزاری باشکوه و میلیونی آئین تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرهای تهران، قم، نجف و کربلا، اینک مشهد الرضا (ع) آغوش خویش را برای استقبال از خادم الرضای شهید و امام امت گشوده است تا جلوه‌ای دیگر از تجدید میثاق با ولایت را به نمایش بگذارد.

آستان قدس رضوی در کنار تدارک زیرساخت های خدمت رسانی به زائران حرم مطهر رضوی، ویژه برنامه فرهنگی و تبلیغی آئین تشییع و تدفین رهبر شهید را به این شرح تدارک دیده است: پس از پایان مراسم تشییع در مسیر خیابان امام رضا (ع)، نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و سایر اعضای خانواده ایشان در حرم مطهر رضوی اقامه می شود.

بدین منظور، با توجه به اینکه صحن پیامبر اعظم (ص) و صحن‌های پیرامونی در نقطه انتهایی مسیر تشییع و تردد زائران گرانقدر قرار دارد، صفوف باشکوه نماز، در ضلع شمالی حرم مطهر، در امتداد خیابان شیخ طبرسی برپا خواهد شد.

همچنین ویژه‌برنامه‌های عزاداری با حضور ذاکران اهل بیت (ع) و قاریان بین‌المللی کلام الله مجید، با محوریت صحن پیامبر اعظم (ص)، به صورت مستمر برقرار خواهد بود.

بر این اساس، ضمن دعوت مجدد از تمامی دلدادگان و ارادتمندان به ساحت قدس رضوی برای حضور در این آئین باشکوه، از همه شرکت‌کنندگان محترم خواهشمندیم با صبر و طمانینه، همکاری لازم را با خادمان خود در آستان قدس رضوی داشته باشند.

کد مطلب 6882651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها