به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در پایان نشست سران کشورهای عضو ناتو در گفتگو با خبرنگاران در آنکارا بی اشاره به پیشینه تروریستی شورشیان حاکم بر دمشق و اقدامات خشونت بار آن ها، اعلام کرد: ممکن است سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کنیم؛ دمشق می‌تواند در خصوص مسئله حزب‌ الله (لبنان) به ما کمک کند.

رئیس‌ جمهور آمریکا سپس اضافه کرد که اگرچه رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه دوست بنیامین نتانیاهو نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی نیست، اما ترکیه متحد و عضو ناتو محسوب می شود.

وی با اذعان به حمایت های آشکار و پنهان واشنگتن از تنها دارنده تسلیحات هسته ای در غرب آسیا افزود: ما همکاری نزدیکی با نتانیاهو (نخست وزیر اشغالگران قدس) داریم و دستاوردهای بزرگی را با هم محقق کرده‌ ایم. اگر هر رئیس‌جمهور دیگری غیر از من سر کار بود، اسرائیل دیگر وجود نداشت.

دونالد ترامپ با تکرار عادت خودشیفتگی اش در سخنانی که بیشتر با هدف آرام کردن فضای ملتهب اقتصادی کشورش که به دلیل تبعات تجاوز اقتصادی واشنگتن به تهران و ناامن کردن منطقه راهبردی غرب آسیا رخ داد، به آنچه وی مدعی «پیشرفت‌ های چشمگیری در قبال ایران» شد، اشاره کرد و مدعی شد که توان نظامی تهران را نابود کرده است!

ترامپ ادعا کرد: موقعیت دقیق مواد هسته‌ ای مدفون‌ شده در زیر کوه‌ ها را شناسایی کرده‌ ایم و تجهیزات لازم برای بیرون آوردن آن‌ ها از ایران را در اختیار داریم.

این مقام آمریکایی که بار دیگر از دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده اش ناامید شده است، در سخنانی از سر استیصال در برابر توانمندی های موشکی و دفاعی تهران تهدید کرد که در صورت لزوم «نیروگاه‌ های برق و تأسیسات آب ایران را نابود خواهیم کرد.»