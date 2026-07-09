تلاش برای بازخوانی سقاخانه به عنوان حرکتی ملی در یک نمایشگاه نقاشی

به گزارش خبرنگار مهر، «نو سقاخانه؛ تحقق یک رویا» عنوان نمایشگاه گروهی نقاشی است که با گردآوری شایان شعبان عصر جمعه ۱۹ تیر در گالری جاوید افتتاح می‌شود.

در بیانیه نمایشگاه «نو سقاخانه؛ تحقق یک رویا» آمده است: «نمایشگاه «نو سقاخانه؛ تحقق یک رویا» ادامه‌ای است بر نمایشگاه «سقاخانه؛ تولد یک رویا» که دو سال پیش با تمرکز بر هنرمندان بنیان‌گذار این جریان برگزار شد؛ هنرمندانی که در دهه چهل خورشیدی و در پی معرفی و صورت‌بندی نظری کریم امامی در سومین بینال نقاشی تهران، به عنوان چهره‌های اصلی جنبش سقاخانه شناخته شدند.

اگر نمایشگاه نخست به لحظه شکل‌گیری و تثبیت این جریان می‌پرداخت، نمایشگاه حاضر افق پژوهش را گسترش داده و به بررسی گستره‌ای وسیع‌تر از هنرمندان مرتبط با این جریان اختصاص دارد؛ هنرمندانی که هم‌دوره با نسل نخست بودند اما در سال‌های بعد در نسبت با سقاخانه خوانده و بازشناخته شدند و نیز هنرمندانی از نسل‌های بعد که آگاهانه یا ناخودآگاه، مسیر گشوده‌شده توسط این جنبش را ادامه دادند و آن را به زمینه‌های تازه‌ای وارد کردند.

«نو سقاخانه» بر این باور استوار است که سقاخانه صرفاً یک سبک یا مقطع تاریخی در هنر معاصر ایران نیست، بلکه یک جنبش فرهنگی و هنری زنده، پویا و تحول‌پذیر است؛ جریانی که با تکیه بر حافظه بصری، سنت‌های بومی، فرهنگ عامه و میراث معنوی ایران، توانسته است زبان ویژه‌ای برای مواجهه با مدرنیته بیافریند. زبانی که نه تنها در زمان شکل‌گیری خود تأثیرگذار بود، بلکه در دهه‌های بعد نیز الهام‌بخش نسل‌های متعددی از هنرمندان باقی مانده است.

این نمایشگاه تلاشی است برای بازخوانی سقاخانه به عنوان یک حرکت ملی با دامنه‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی؛ حرکتی که ظرفیت آن را داشته و همچنان دارد که در گفتگوی هنر ایران با جهان نقشی فعال ایفا کند. از این منظر، «نو سقاخانه» نه صرفاً مرور گذشته، بلکه تأملی بر استمرار یک رویا است؛ رویایی که امروز، در امتداد نسل‌ها و در آثار هنرمندان گوناگون، همچنان در حال تحقق است.»

احسان ابراهیم نژاد، صادق ادهم، رضا بانگیز، صادق تیرافکن، مهرداد دفتری، نسیم ذوالفقار، نازی رضازاده، علیرضا روح‌الامینی، جعفر روحبخش، بهروز زیندشتی، یزدان سعدی، سیاوش سهرابی نیا، مسعود سهیلی نژاد، فرشید شفیعی، رضا عابدینی، قدرت‌الله عاقلی، رضا علیزاده، لاله قائد امینی، امیر کبیرنژاد، پرویز کلانتری، علی مشهدی الاصل و دانیال ملانوروزی، هنرمندانی هستند که در این نمایشگاه آثارشان به نمایش درمی‌آید.

ساعت بازدید روز افتتاحیه و روزهای تعطیل، ۱۶ الی ۲۰ و ساعات بازدید روزهای عادی ۱۴ الی ۱۹ در گالری جاوید به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای خیابان زرتشت غربی، خیابان یزدان، پلاک ۱۷، واحد ۱ است.

این نمایشگاه تا تاریخ ۵ مرداد ادامه دارد و گالری روزهای شنبه تعطیل است.