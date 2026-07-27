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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

کرملین: حملات اوکراین به کشتی‌ها در دریای خزر بسیار خطرناک است

کرملین: حملات اوکراین به کشتی‌ها در دریای خزر بسیار خطرناک است

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: حملات اوکراین به کشتی‌ها در دریای خزر بسیار خطرناک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حملات اوکراین به کشتی‌ها در دریای خزر بسیار خطرناک است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: این حملات نشان‌ دهنده گسترش جغرافیای اقدامات نظامی اوکراین است و نمی‌ توان آن را نادیده گرفت.

دیمیتری پسکوف، در ادامه اضافه کرد: پوتین امروز با ترامپ گفتگوی تلفنی نخواهد داشت.

این در حالیست که وی پیشتر در بیانیه ای در خصوص اقدامات تروریستی کی یف در دریای خزر اعلام کرده بود: هدف قرار دادن زیرساخت‌ های خط لوله خزر توسط کی‌ یف، نه تنها به قزاقستان بلکه به آمریکا نیز آسیب می‌رساند. حملات رژیم کی‌یف به زیرساخت‌های خط لوله خزر، مصداق تروریسم انرژی است.

کد مطلب 6900957

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