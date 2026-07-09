ب️ه گزارش خبرگزاری مهر، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ایرانشهر با تأیید حمله بامداد امروز به تأسیسات فرودگاهی این شهرستان، از شهادت یکی از نیروهای آتش‌نشانی در جریان این حادثه خبر داد.

سلیم کدخدا بیان کرد: ساعت ۳۰ دقیقه بامداد صدای چهار انفجار شدید در سطح شهر شنیده شد که پس از بررسی دقیق میدانی، مشخص شد اصابت پرتابه‌ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر، خسارت‌هایی به این ابنیه وارد کرده است.

️ فرماندار ویژه ایرانشهر با اشاره به حضور فوری نیروهای امدادی در محل اظهار کرد: متأسفانه در این حادثه، «خالد قادری» از پرسنل کشیک ساختمان آتش‌نشانی به شهادت رسید.