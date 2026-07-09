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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۰

شهادت یکی از پرسنل آتش‌نشانی در پی حمله به تأسیسات فرودگاه ایرانشهر

شهادت یکی از پرسنل آتش‌نشانی در پی حمله به تأسیسات فرودگاه ایرانشهر

ایرانشهر- یکی از پرسنل آتش‌نشانی در پی حمله به تأسیسات فرودگاه ایرانشهر به شهادت رسید.

ب️ه گزارش خبرگزاری مهر، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ایرانشهر با تأیید حمله بامداد امروز به تأسیسات فرودگاهی این شهرستان، از شهادت یکی از نیروهای آتش‌نشانی در جریان این حادثه خبر داد.

سلیم کدخدا بیان کرد: ساعت ۳۰ دقیقه بامداد صدای چهار انفجار شدید در سطح شهر شنیده شد که پس از بررسی دقیق میدانی، مشخص شد اصابت پرتابه‌ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر، خسارت‌هایی به این ابنیه وارد کرده است.

️ فرماندار ویژه ایرانشهر با اشاره به حضور فوری نیروهای امدادی در محل اظهار کرد: متأسفانه در این حادثه، «خالد قادری» از پرسنل کشیک ساختمان آتش‌نشانی به شهادت رسید.

کد مطلب 6883026

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