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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

حمله دشمن آمریکایی به مسیر ریلی تهران - مشهد

حمله دشمن آمریکایی به مسیر ریلی تهران - مشهد

مشهد- مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان گفت: بامداد امروز پنجشنبه به دنبال حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به یکی از ‌نقاط مسیر ریلی تهران-مشهد حرکت قطارهای مسافری در این مسیر با وقفه مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد معراجی فر در خصوص توقف حرکت قطارها در مشهد اظهار کرد: تیم‌های فنی و عملیاتی راه‌آهن بلافاصله به محل اعزام شده و عملیات بازسازی محل آسیب‌دیده در دست اقدام است و تلاش می شود در کمترین زمان ممکن این مسیر ترمیم شود.

وی گفت: برنامه‌ریزی لازم برای جابجایی مسافران قطارهای متوقف شده در این مسیر از طریق ناوگان مسافربری جاده ای به مشهد انجام شده است.

معراجی فر ادامه داد: مسافران برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین وضعیت اعزام قطارها در این مسیر از سامانه صدای مسافر راه آهن با شماره تلفن ۰۲۱۵۱۴۹ اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

کد مطلب 6883047

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