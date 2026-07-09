عیادت فرماندار سیریک از مجروحان حمله موشکی سحرگاه چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک به همراه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشدار بمانی با حضور در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب، از مجروحان حمله ددمنشانه سحرگاه هفدهم تیرماه دشمن آمریکایی صهیونیستی به اسکله شهر بندرکوهستک، عیادت کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت درمانی آنان قرار گرفت.

فرماندار شهرستان سیریک و هیئت همراه با حضور بر بالین مجروحان، ضمن گفت‌وگو با آنان و کادر درمان، روند درمان و خدمات پزشکی ارائه‌شده را مورد بررسی قرار دادند.

شهیدیان در این بازدید، بر لزوم تداوم ارائه بهترین خدمات درمانی به مجروحان تأکید کرد و از تلاش‌های کادر درمان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)میناب قدردانی به عمل آورد.