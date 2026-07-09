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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۹

عیادت فرماندار سیریک از مجروحان حمله موشکی سحرگاه چهارشنبه

عیادت فرماندار سیریک از مجروحان حمله موشکی سحرگاه چهارشنبه

سیریک- فرماندار سیریک از مجروحان حمله موشکی سحرگاه چهارشنبه در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک به همراه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشدار بمانی با حضور در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب، از مجروحان حمله ددمنشانه سحرگاه هفدهم تیرماه دشمن آمریکایی صهیونیستی به اسکله شهر بندرکوهستک، عیادت کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت درمانی آنان قرار گرفت.

فرماندار شهرستان سیریک و هیئت همراه با حضور بر بالین مجروحان، ضمن گفت‌وگو با آنان و کادر درمان، روند درمان و خدمات پزشکی ارائه‌شده را مورد بررسی قرار دادند.

شهیدیان در این بازدید، بر لزوم تداوم ارائه بهترین خدمات درمانی به مجروحان تأکید کرد و از تلاش‌های کادر درمان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)میناب قدردانی به عمل آورد.

کد مطلب 6883052

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