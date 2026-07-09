حضور مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب پیام ایستادگی در برابر ظلم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی پیام فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه علیهالسلام استان خراسان شمالی به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ
شهیدان، چراغهای فروزان عزت و آزادگی امت اسلامیاند و خون پاک آنان، ضامن تداوم راه حق و مقاومت در برابر ظلم و استکبار است.
قائد شهید امت، با سالها مجاهدت خالصانه، ایستادگی کمنظیر و فداکاری در مسیر دفاع از اسلام، عزت مسلمانان و آرمان آزادی قدس شریف، نام خود را در تاریخ مقاومت جاودانه ساخت. آن فرمانده بزرگ، همواره ایران اسلامی را به عنوان تکیهگاه جبهه مقاومت میستود و با عشق و احترام از ملت بزرگ ایران یاد میکرد. مردمدوستی، اخلاص، شجاعت، روحیه ظلمستیزی و تلاش بیوقفه برای دفاع از مظلومان، از برجستهترین ویژگیهای آن امام شهید بود که امروز بر همه آزادگان جهان آشکار است.
اکنون که توفیق تشییع پیکر مطهر این مجاهد بزرگ در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسیالرضا (علیهالسلام) در مشهد مقدس فراهم شده است، حضور پرشور و باشکوه مردم، ادای دینی به سالها مجاهدت، ایثار و فداکاری آن شهید والامقام و تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای مقاومت، ولایت و شهدای اسلام خواهد بود.
از اینرو، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، جوانان و تمامی آحاد امت حزبالله و اهالی شریف استان خراسان شمالی دعوت میشود با حضور گسترده و دشمنشکن خود در مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت در مشهد مقدس، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید بزرگ، وحدت، بصیرت و وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و شهدای والامقام به نمایش بگذارند.
بیتردید، حضور پرشور مردم مؤمن و ولایتمدار، پیام روشنی از استمرار راه شهیدان، حمایت از جبهه حق و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی خواهد بود.
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