معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا فردا در سطح استان وزش باد به نسبت شدید، خیزش گرد و خاک محلی و انتقال گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود که این شرایط باعث کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: در این مدت دمای هوا به صورت تدریجی و نسبی افزایش خواهد یافت.

نوروزی با اشاره به شرایط جوی ناپایدار، از شهروندان خواست تا در این مدت از ترددهای غیرضروری به ویژه افراد دارای بیماری‌های تنفسی و سالمندان در مناطق آلوده خودداری کنند و در صورت خروج، از ماسک مناسب استفاده نمایند.

وی بیان داشت: همچنین با توجه به افزایش نسبی دما و وزش باد، احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها افزایش می‌یابد که نیازمند رعایت کامل اصول ایمنی و خودداری از روشن کردن آتش در فضای باز است.