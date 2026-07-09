به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی با اشاره به ساماندهی لباس فرم دانش‌آموزان اظهار کرد: بر اساس مصوبه قبلی، رنگ و مدل لباس فرم مدارس تا پایان دوره سه‌ساله تغییری نخواهد کرد و باتوجه‌به اینکه تنها یک سال از این دوره سپری شده است، لباس فرم دانش‌آموزان تا دو سال آینده بدون تغییر باقی می‌ماند. این تصمیم باهدف کاهش هزینه‌های خانواده‌ها، ایجاد ثبات و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری اتخاذ شده است.

اجرای طرح «حامی» برای جبران افت یادگیری دانش‌آموزان

وی از هوشمندسازی فرایند ارزشیابی معلمان خبر داد و افزود: سامانه ارزشیابی ۳۶۰ درجه دبیران که پیش‌ازاین به‌صورت کاغذی اجرا می‌شد، امسال به شکل کاملاً الکترونیکی و در سه مرحله اجرا خواهد شد و در این سامانه، مدیر مدرسه، دانش‌آموزان و اولیای آنان با ثبت امتیاز، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و توصیه‌های خود در ارزیابی عملکرد دبیران مشارکت می‌کنند و در نهایت رتبه هر دبیر در سطح مدرسه و منطقه مشخص خواهد شد؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای کیفیت تدریس و توسعه حرفه‌ای معلمان خواهد داشت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان همچنین از اجرای گسترده طرح‌های حمایت آموزشی در استان خبر داد و گفت: در قالب طرح حامی، ۱۹۰ پایگاه آموزشی در مقطع ابتدایی برای ۲۷ هزار دانش‌آموز در دو هزار و ۲۴۸ کلاس درس فعال شده است و چهارهزار و ۶۰۰ معلم مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده دارند که این برنامه باهدف جبران افت یادگیری، تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان ابتدایی و ارتقای عدالت آموزشی در سراسر استان اجرا می‌شود.

ثبت‌نام کلاس اولی‌ها تا ۳۰ تیرماه

سهرابی با اشاره به روند ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، بیان داشت: تاکنون ۲۰ هزار دانش‌آموز معادل ۹۷ درصد نوآموزان، ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند و خانواده‌هایی که هنوز اقدام نکرده‌اند، تا ۳۰ تیرماه فرصت دارند فرزندان خود را در دبستان محل سکونت ثبت‌نام کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های جبران افت تحصیلی در دوره متوسطه نیز، گفت: طرح‌های «امید» و «رویش علوی» در متوسطه اول و دوم باهدف ارتقای کیفیت آموزشی در حال اجراست، همچنین برای دانش‌آموزان ورودی پایه هفتم، طرح «رشد» (رصد شایستگی دانش‌آموزان) در سه درس فارسی، ریاضی و علوم‌تجربی اجرا می‌شود و دانش‌آموزان پس از ارزیابی در سه سطح «خوب»، «متوسط» و «نیازمند تلاش بیشتر» طبقه‌بندی خواهند شد. برای دانش‌آموزانی که نیاز به حمایت آموزشی بیشتری دارند، کلاس‌های جبرانی و تقویتی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: تاکنون ۹۷ درصد دانش‌آموزان لرستان ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود را انجام داده‌اند و فرایند تأمین و توزیع کتاب‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است تا مدارس استان، سال تحصیلی جدید را با آمادگی کامل و بدون دغدغه آغاز کنند.