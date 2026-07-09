ایروانی: شورای امنیت با انفعال خود آمریکا را جسورتر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای تند به شورای امنیت هشدار داد که ناکامی این شورا در پاسخ به نقض آشکار منشور ملل متحد و تفاهمنامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا، واشنگتن را برای ادامه تجاوزاتش جسورتر و اعتبار شورا را تضعیف کرده است.

وی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش تصریح کرد که ازسرگیری حملات واشنگتن به خاک ایران، مصداق دیگری از نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و نقض اساسی بند ۱ تفاهمنامه اسلام‌آباد است؛ تفاهمنامه‌ای که بر اساس آن، ایالات متحده بدون قید و شرط متعهد شده بود به تمامی اقدامات نظامی علیه ایران پایان دهد و از تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور خودداری کند.