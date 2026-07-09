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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشورها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشورها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

رئیس جمهور در پیام‌هایی جداگانه به سران پاکستان، تاجیکستان، ارمنستان، گرجستان و رهبر ملی ترکمنستان، از حضور آنان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و ابراز همدردی با ملت ایران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان از حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و ابراز همدردی با ملت ایران قدردانی کرد.

مسعود پزشکیان در پیام خود به آقای شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، ضمن قدردانی از حضور وی و هیأت عالی‌رتبه پاکستانی در مراسم تشییع، تأکید کرد که همراهی و حمایت دولت و ملت پاکستان هرگز از یاد ملت ایران نخواهد رفت.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ملت‌های ایران و پاکستان همواره در غم و شادی یکدیگر شریک بوده‌اند، ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور بر پایه پیوندهای عمیق برادری بیش از پیش گسترش یابد و افزود که رهبر معظم شهید همواره به دولت و ملت شریف پاکستان علاقه‌مند بودند و مشترکات فرهنگی را سرمایه ارزشمند دو ملت می‌دانستند.

پزشکیان همچنین در پیامی به آقای امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، از حضور وی در مراسم وداع با رهبر معظم شهید و ابراز همدردی صمیمانه با ملت ایران قدردانی کرد و این اقدام را در حافظه تاریخی روابط دو کشور ماندگار دانست.

رئیس جمهور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم شهید بر جایگاه ویژه کشورهای فارسی‌زبان و همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اشتراکات تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی ایران و تاجیکستان را سرمایه‌ای ارزشمند برای تعمیق هرچه بیشتر روابط برادرانه دو کشور توصیف کرد.

پزشکیان در پیام خود به آقای میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان نیز از حضور وی و ابراز همدردی ملت و دولت گرجستان با ملت ایران قدردانی کرد و این همراهی را در حافظه تاریخی روابط سه‌هزار ساله دو ملت ماندگار خواند.

رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد روابط تهران و تفلیس در پرتو احترام متقابل، همکاری‌های سازنده و الگوی اقتصاد مکمل منطقه‌گرا بیش از پیش توسعه یابد و یادآور شد که رهبر معظم شهید همواره بر تقویت روابط با همسایگان تأکید داشتند.

پزشکیان در پیام دیگری خطاب به نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان از حضور وی و هیأت عالی‌رتبه همراه و همچنین ابراز همدردی ملت و دولت ارمنستان با جمهوری اسلامی ایران صمیمانه قدردانی کرد و تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران این حسن نیت را از یاد نخواهد برد.

رئیس جمهور با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه دو ملت، ابراز امیدواری کرد مناسبات ایران و ارمنستان که همواره بر پایه منافع مشترک، حسن همجواری و احترام متقابل استوار بوده، بیش از پیش توسعه یابد و خاطرنشان کرد که رهبر معظم شهید همواره بر تقویت روابط با جمهوری ارمنستان تأکید داشتند.

پزشکیان همچنین در پیامی به قربانقلی بردی‌محمداف، رهبر ملی ترکمنستان، از حضور و ابراز همدردی صمیمانه وی با ملت ایران قدردانی کرد و تأکید داشت که ملت ایران این همراهی را فراموش نخواهد کرد.

رئیس جمهور پزشکیان با یادآوری تأکید رهبر معظم شهید مبنی بر اینکه «روابط ایران و ترکمنستان فراتر از همسایگی، روابط خویشاوندی است»، بر استمرار توسعه روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6883172
محسن صمیمی

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